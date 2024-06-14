Избавьтесь от жира, грязи и бактерий: 6 ингредиентов, которые спасут от загрязнений дома

Держать свой дом в чистоте очень важно, от этого зависит наше здоровье. Но бытовая химия, которую мы используем для уборки, не всегда экологична и безопасна.

Однако эксперты по чистоте утверждают – не нужно идти на компромиссы. Идеальную уборку можно сделать и с помощью абсолютно натуральных средств и продуктов. OBOZ.UA рассказывает о шести таких продуктах, с которыми ваш дом будет сиять и всегда будет оставаться гигиеническим.

Уксус

Дистиллированный белый уксус – это почти абсолютно универсальное чистящее средство. Его кислотность делает его идеальным для борьбы с жиром, грязью и бактериями. Чтобы приготовить спрей на его основе достаточно просто смешать в бутылке с распылителем поровну уксуса и воды. Такой смесью можно чистить все, кроме, пожалуй, только натурального камня.

Уксус обладает дезинфицирующим эффектом и растворяет известковый налет, остающийся после воды. А еще им можно устранять нежелательные запахи и бороться с плесенью.

Пищевая сода

Хотя сода имеет вид порошка, но ее абразивность при этом умеренная, поэтому она не царапает даже чувствительные поверхности, так что эффективно удаляет устойчивые загрязнения. Ею можно чистить кухонные приборы, сантехнику, плитку. Сода прекрасно впитывает посторонние запахи. Хотите освежить ковер или матрас? Посыпьте ею поверхность, оставьте средство действовать на 15 минут (а можно и всю ночь – вреда не будет), а затем соберите порошок пылесосом. А еще в соде можно замачивать одежду, чтобы эффективнее выводить пятна и удалять посторонние запахи.

Лимон

Лимонный сок действует примерно так же, как уксус. Но вдобавок очень приятно пахнет. Одним лимоном можно легко почистить микроволновку. Наполните подходящую для нее миску водой и добавьте несколько ломтиков лимона. Поставьте миску в камеру на 3–5 минут, а затем протрите внутреннюю часть. Грязь отстанет сама собой. Также ломтиками лимона можно протирать известковые пятна на сантехнике и стекле.

Перекись водорода

Эта жидкость, которую можно купить в любой аптеке, является эффективным дезинфектором поверхностей. А в комбинации с содой еще и мощным очистителем. Смешайте два средства для образования пасты и нанесите на межплиточные швы или пятна. Через несколько минут их останется лишь слегка протереть. Перекисью также можно восстанавливать белизну пожелтевших предметов.

Растительное масло

Этот продукт можно использовать для полировки и очистки поверхностей дома. Нанесите несколько капель масла на тряпку и хорошо натрите ею нержавеющую сталь. Она сразу начнет блестеть. Обработанное таким образом дерево станет, к тому же, устойчивым к влаге.

Крахмал

Кукурузный или картофельный крахмал отлично впитывает жир и полирует поверхности. Он также является безопасным заменителем абразивных порошков. А если смешать продукт с водой, им можно вернуть блеск даже очень грязным окнам или вывести пятна с ковра.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как можно убрать все в доме с помощью засохших влажных салфеток.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.