Не стоит выбрасывать: разумный способ использования высохших детских салфеток по всему дому

Влажные салфетки – чрезвычайно удобный косметический продукт, в этом не нужно убеждать людей, растящих в доме младенцев. Но такие салфетки обладают одним неприятным свойством: со временем они высыхают.

Значит ли это, что всю упаковку нужно отправлять в мусор? Эксперты по чистоте утверждают, что это совсем не так. OBOZ.UA рассказывает, как можно применить высохшие детские салфетки в хозяйстве.

Сухие салфетки идеально подходят для вытирания пыли в доме и очистки разных поверхностей. Прежде всего, удобно то, что они изготавливаются из прочного материала, который не оставляет ворса. Следовательно, чистить они будут очень хорошо, не рваться в процессе и не мусорить при этом. Более того, пыль хорошо цепляется за нетканое основание салфетки. Протрите ею поверхность, а затем сложите сухую салфетку и еще раз пройдитесь по тому же месту для закрепления эффекта.

Также материал салфетки идеально подходит для ухода за кухонными поверхностями, такими как столешницы, приборы и даже пол. Ими удобно протирать ванну – они очень эффективны и при этом не оставляют царапин. А еще оборачивать швабру, когда вы протираете пол насухо. На салфетку соберется немало мелкой пыли, с которой веник может и не справиться.

Вы также можете использовать высохшие салфетки для очистки рабочей техники. Так, например, они отлично справятся с пространством между клавишами ноутбука.

В конце концов, салфетку можно всегда намочить чистой водой и использовать для ухода за ребенком. Поэтому выбрасывать высохшую пачку однозначно не стоит. Она может служить вам даже в таком состоянии.

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