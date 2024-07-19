Как без труда отчистить кухонную вытяжку: лайфхаки

Вытяжка на кухне принимает на себя значительную часть типичных загрязнений, таких как брызги и жир, устраняет неприятные запахи. Но такая полезная работа оборачивается для нее быстрым накоплением загрязнений, в том числе стойких.

Если ваша вытяжка оснащена многоразовым фильтром, вам наверняка приходилось прилагать серьезные усилия для его чистки. Однако существует лайфхак, который может существенно упростить эту работу. OBOZ.UA рассказывает подробнее.

Два основных чистящих ингредиента, которые помогут быстро и легко очистить вытяжку, это уксус и пищевая сода. Из них вы приготовите средство, которое сделает тяжелую часть работы за вас.

Итак, начните чистку с того, что снимите фильтр с вытяжки. Если вы не знаете, как разбирается ваша модель устройства, воспользуйтесь руководством к ней или ищите видео в интернете.

Первым шагом вскипятите достаточное количество воды в емкости, куда может поместиться ваша вытяжка. Когда вода закипит, влейте туда 3-4 столовых уксуса, а затем добавьте четверть стакана пищевой соды. Эти пропорции рассчитаны на загрязнение средней степени. Их можно менять в зависимости от потребностей. Как следует перемешайте чистящую жидкость, положите в нее фильтр и дайте ему так покипеть минимум 10 минут.

Если фильтр слишком велик, возможно, вам придется сначала очистить его с одной стороны, а затем перевернуть другой. Когда он покипит в очищающей смеси, достаньте и немного охладите его, обработайте щеткой, чтобы механически устранить загрязнения, а затем хорошо промойте под струей воды.

Напоследок протрите фильтр и хорошо высушите. Устанавливать в вытяжку можно только сухой фильтр.

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