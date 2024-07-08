Как безопасно хранить пищу в условиях продолжительных отключений света: советы от Минздрава

На фоне масштабных отключений электроэнергии из-за постоянных обстрелов россиян и ввиду жаркой погоды хранение пищи может стать вызовом. В Министерстве здравоохранения советуют пересмотреть меню в пользу того, что не быстро портится, а также сформировать запас льда или холодильных элементов.

Советы озвучили на Facebook-странице Минздрава. В ведомстве подчеркнули, что следует соблюдать правила хранения продуктов в условиях отключений света и жары, ведь от этого зависит ваше здоровья.

"Рекомендуем просмотреть меню и рацион в пользу быстрого, легкого и не скоропортящегося. В летний период большой частью питания могут стать овощи и фрукты, которые могут храниться и без холодильника. Блюда нужно делать как можно проще, с минимальным количеством ингредиентов. Лучше всего хранятся хорошо вываренные или протушенные продукты", – говорится в сообщении.

Как сохранить еду, когда выключают электроэнергию:

– сформируйте запас льда. Держите несколько пакетов со льдом в морозильной камере. Это поможет сохранять холод в ней при отключении электроэнергии;

– подготовьте запас консерв и сухих продуктов. Запас продуктов, не нуждающихся в охлаждении (консервов, круп, сухофруктов, орехов) поможет подкрепиться, если света не будет дольше, чем планировалось;

– рассмотрите покупку холодильных элементов. Их можно держать в морозильнике и позже использовать в охлаждающих боксах или термосумках;

– реже открывайте холодильник;

– используйте сухой лед. Это поможет увеличить продолжительность хранения продуктов до 2 суток.

По возвращении света:

– продукты, хранившиеся при температурах выше +4 градусов свыше двух часов могут быть опасными;

– выбрасывайте продукты, которые имеют сомнительный вид или запах. Никогда не пробуйте еду на вкус, чтобы проверить ее безопасность;

– соблюдайте принцип "если есть сомнения – выбросьте".

Как сообщал OBOZ.UA, экономное использование электроэнергии помогает сбалансировать энергосистему Украины, особенно в условиях высоких температур, когда нагрузка на сеть растет. Правительство стимулирует предприятия к импорту электроэнергии и предоставляет льготы по уменьшению зависимости от внутренних мощностей.

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