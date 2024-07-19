Как будет на украинском "рыбак рыбака видит издалека": лучшие соответствия
Фразеологизмы – особые обороты речи. Они олицетворяют традиции, культуру, верование или другие особенности народа. Устойчивые выражения не стоит переводить дословно, ведь каждый язык имеет свои особенности.
Например, у популярной поговорки "рыбак рыбака видит издалека" есть яркие украинские аналоги. OBOZ.UA разбирался, как перевести этот фразеологизм без потери смысла и значения.
Украинский язык богат точными пословицами и поговорками, но, к сожалению, часто в быту мы используем распространенные русские фразеологизмы.
Это, например, касается выражения "рыбак рыбака видит издалека".
Здесь у украинской фольклорной традиции есть несколько вариантов перевода:
- чумак чумака бачить здалека;
- свій свояка вгадає здалека;
- кулик кулика бачить здалека;
- свій своєму мимоволі брат;
- злодій злодія зразу пізнає;
- пізнав свій свого.
Другой популярный фразеологизм "первый блин комом" следует заменить очень благозвучной пословицей "перший млинець нанівець".
Есть еще и поговорка "у кого что болит, тот о том и говорит", которая также имеет благозвучную украинскую альтернативу: "голодній курці просо на думці".
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает украинский фразеологизм "скворца удрать" и когда его следует употреблять.
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