Как будет на украинском 'рыбак рыбака видит издалека': лучшие соответствия

Фразеологизмы – особые обороты речи. Они олицетворяют традиции, культуру, верование или другие особенности народа. Устойчивые выражения не стоит переводить дословно, ведь каждый язык имеет свои особенности.

Например, у популярной поговорки "рыбак рыбака видит издалека" есть яркие украинские аналоги. OBOZ.UA разбирался, как перевести этот фразеологизм без потери смысла и значения.

Украинский язык богат точными пословицами и поговорками, но, к сожалению, часто в быту мы используем распространенные русские фразеологизмы.

Это, например, касается выражения "рыбак рыбака видит издалека".

Здесь у украинской фольклорной традиции есть несколько вариантов перевода:

чумак чумака бачить здалека;

свій свояка вгадає здалека;

кулик кулика бачить здалека;

свій своєму мимоволі брат;

злодій злодія зразу пізнає;

пізнав свій свого.

Другой популярный фразеологизм "первый блин комом" следует заменить очень благозвучной пословицей "перший млинець нанівець".

Есть еще и поговорка "у кого что болит, тот о том и говорит", которая также имеет благозвучную украинскую альтернативу: "голодній курці просо на думці".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает украинский фразеологизм "скворца удрать" и когда его следует употреблять.

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