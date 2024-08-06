Как быстро и эффективно почистить плинтус от пыли: лайфхак

Поддержание чистоты в доме – это непрерывная работа, и некоторые неочевидные признаки часто выдают неаккуратность и беспорядок. Кухонные столешницы, раковины и кафельный пол сразу привлекают внимание, и обычно именно туда мы направляем больше сил на уборку.

Пылью на плинтусах легко пренебречь, особенно если приходится прищуриться, чтобы увидеть, чисты эти поверхности или грязные. Эксперты рассказали, как быстро и эффективно почистить плинтусы от пыли.

Благодаря невероятно простому лайхаку можно без особого труда очистить плинтус.

Все, что вам нужно сделать, это взять неиспользованный лист для сушки и положить его прямо на вакуум пылесоса, закрепив резинкой.

После того, как лист сушилки установлен, включите вакуум и проведите насадкой по плинтусу во всем доме. Сушильный лист будет собирать и сдерживать любые остатки грязи, волос и пыли, которые накопились на плинтусах.

Еще одно преимущество использования этого лайхака заключается в том, что он помогает предотвратить засорение пылесоса. Накопление определенных веществ, таких как опилки или избыточное количество собачьей шерсти, не следует убирать пылесосом, так как это может засорить прибор и привести к перегреву двигателя.

Есть несколько оговорок, которые следует рассмотреть, прежде чем попробовать этот метод. Одноразовые сушилки содержат микропластик, а это значит, что они не являются экологически чистыми. Однако можно найти другие варианты. В связи с тем, что все больше людей ищут экологически чистые средства, различные бренды теперь предлагают веганские и биоразлагаемые или компостированные сушильные листы. Они также изготовлены из натуральных эфирных масел, поэтому можно наслаждаться чистым ароматом без риска раздражителей в воздухе.

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