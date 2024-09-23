Как быстро и эффективно помыть окна в доме: лайфхак

Начало осени – время мыть на зиму окна. Но как же не хочется тратить на эту уборку целый выходной. Особенно учитывая то, как быстро пачкаются стекла в холодный сезон.

К счастью, эксперты по чистоте придумали достаточно эффективные лайфхаки, как помыть окна без труда и дольше сохранить их чистыми. К примеру блогерка Home With Lese, которая делится с подписчиками лайфхаками по домашнему хозяйству, показала, как легко отмыть даже действительно большие панорамные окна.

По ее словам, чем бы вы ни мыли стекло, инструмент, который поможет вам облегчить процесс, уже есть у вас дома. И это швабра для полов. Однако подойдет не любая модель, а именно та, которая имеет вращающуюся щетку.

В первую очередь приготовьте раствор, которым вы будете мыть окно. Это может быть мыльная вода со средством для посуды, жидкость фабричного изготовления или уксусный раствор. Пропитайте этим средством швабру и тщательно отожмите ее, а затем протрите грязные стекла круговыми движениями. Это поможет удалить любые стойкие пятна или грязь.

Если вы выбрали мыльный раствор, следующим шагом смойте всю пену водой. Далее уберите остатки жидкости для мытья окон с помощью резинового скребка или оконного пылесоса. Напоследок можно пройтись по поверхности стекла салфеткой из микрофибры, чтобы отполировать его до блеска и убрать даже малейшие разводы.

С помощью вращательной швабры вы не только доберетесь до самых отдаленных уголков оконного стекла, но и сможете как следует помыть раму. Что тоже важно, если вы хотите, чтобы ваши окна выглядели безупречно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие места в доме почти всегда пропускают во время уборки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.