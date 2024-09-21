Не забывайте: какие места в доме пропускают почти все при уборке
Каждый непременно любит чувство чистоты в доме после тщательной уборки. Но в то же время большинство людей моют только те места, которые видны, и забывают уделить внимание некоторым участкам.
Такие забытые уголки могут стать очагами накопления пылевых клещей и других аллергенов, негативно влияющих на качество воздуха и здоровья жителей. CNET поделился списком мест, про которые регулярно забывают во время уборки.
Ставни и жалюзи
Жалюзи и ставни иногда накапливают пыль в течение нескольких лет. Люди часто забывают о них, ведь их чистка кажется слишком тяжелой, но на самом деле на рынке есть множество тряпок и щеток, которые могут облегчить этот процесс.
Дверные рамы
Верхняя часть дверных рам – это еще одно место, часто остающееся без внимания во время уборки. Для его очистки можно использовать микрофибру, пипидастр или пылесос.
Плинтусы
Очистка плинтусов – одна из самых неприятных задач, но ей все равно не стоит пренебрегать. Чтобы облегчить этот процесс, можно использовать наколенники и пылесосы с насадкой-щеткой. После глубокой очистки поддерживать чистоту поможет влажная тряпка и швабра.
Места под диваном и кроватью
Эти места являются настоящим магнитом для пыли и грязи. Вероятно, если вам когда-то приходилось передвигать диван или кровать, вы видели это своими глазами. Поэтому, чтобы ситуация не обострялась, следует регулярно отодвигать мебель и пылесосить под ней.
Потолочные вентиляторы
Лопасти вентиляторов быстро накапливают пыль. Сначала следует воспользоваться пылесосом с насадкой для пыли, а затем протереть их влажной тканью из микрофибры. Не забудьте почистить и другие части вентилятора, предварительно выключив его.
Затирка
Затирка между плиткой может кардинально изменить вид ванной комнаты. Если не чистить ее регулярно, то впоследствии она изменит цвет и ситуацию будет сложно исправить.
Пульты дистанционного управления
Эти предметы ежедневного пользования часто становятся настоящим очагом микробов и бактерий. Для того чтобы освежить их, достаточно воспользоваться дезинфицирующими салфетками. Это очень быстро и просто, однако люди все равно очень редко их чистят.
Дверные ручки
Во время уборки не стоит забывать и о дверных ручках, которые также постоянно подвергаются контакту с грязными руками. Дезинфицирующие салфетки помогут уничтожить скапливающиеся на них микробов. вместе с ними можно протереть и переключатели света.
Верхушки шкафов
Жир и пыль, оседающие на верхушках кухонных шкафов, могут создавать липкий налет. Регулярная чистка обезжиривателем поможет поддерживать чистоту. А для дополнительной защиты можно выстелить шкафы пергаментом.
Ручки плиты
Ручки плиты также накапливают жир и грязь, поэтому их следует периодически снимать и мыть в теплой мыльной воде. Также не забудьте протереть боковую часть плиты, поскольку при приготовлении пищи ее остатки могут попадать между плитой и столешницей.
Стены
Стены, особенно в кухне и ванной, также накапливают грязь, разводы, жир и т.д. Поэтому их тоже нужно регулярно протирать влажной мягкой тканью.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, от каких привычек по уборке следует срочно отказаться.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.