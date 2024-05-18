Как быстро и качественно почистить абажуры: советы

Абажур – это часть лампы, отвечающая за рассеяние света и создание уютной атмосферы. Со временем они, как и любая мебель, загрязняются пылью, шерстью домашних животных и т.п.

Чтобы ваши лампы выглядели привлекательно и эстетично, абажуры следует регулярно чистить. О том, как правильно это сделать, рассказал Real Simple.

Как часто мыть абажуры

То, насколько часто нужно тщательно чистить абажуры, зависит от качества воздуха в вашем доме и местоположения лампы. Если лампа стоит в кухне, где регулярно готовят, придется чаще мыть ее элементы, а если в спальне, где вы регулярно протираете пыль – то реже.

Обычно абажуры нуждаются в глубокой очистке по крайней мере 3-4 раза в год. Кроме того, с них следует протирать пыль каждый раз, как вы устраиваете влажную уборку.

Как почистить абажуры?

Абажуры из ткани можно легко постирать, однако перед тем, как это делать, следует снять с них все украшения, которые могут отпасть и повредиться.

Для начала снимите абажур с лампы и с помощью мягкой салфетки или валика для ворса снимите с него пыль. Если на нем есть пятна от жира или грязи, сначала потрите их с мягким моющим средством.

Затем наберите в миску, раковину или пластиковый контейнер теплую воду и растворите в ней 2 ложки жидкого мыла или моющего средства. Замочите абажуры в жидкости на 10 минут, затем протрите их сверху вниз с внутренней и внешней стороны мягкой салфеткой. Наконец смойте мыло чистой водой и оставьте абажуры сушиться на полотенце.

Когда примерно через 24 часа абажур полностью высохнет, вы можете поставить его на место.

Как почистить бумажные абажуры

Сначала смахните пыль с ваших абажуров. Затем смочите чистую ткань из микрофибры в воде, хорошо отожмите ее и, начиная сверху вниз, осторожно протрите наружную и внутреннюю части плафона.

Обязательно поддерживайте бумагу с другой стороны, когда будете протирать абажур, чтобы случайно не смять на не порвать ее.

Как чистить стеклянные и пластиковые абажуры

Добавьте несколько капель жидкого мыла или жидкости для мытья посуды в теплую воду и погрузите туда пластиковые или стеклянные абажуры. С помощью мягкой тряпки удалите грязь, затем тщательно прополощите абажуры под чистой водой и высушите их сухой мягкой салфеткой, чтобы предотвратить образование полос, разводов и пятен от воды.

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