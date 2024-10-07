Как быстро избавиться от беспорядка: 10 вещей, которые нужно выбросить уже сегодня

Дизайнеры интерьеров отмечают, что в тренде по-прежнему минимализм и утонченность. Между чистотой и чистоплотностью есть разница. Можно постоянно убирать в квартире, но обычно в комнатах есть множество мелких деталей и вещей, создающих чувство беспорядка, лишь загромождая пространство.

Эксперты говорят, что во время уборки следует сосредотачиваться на одной категории вещей за раз, таких как чистящие средства, обувь или детские игрушки. Сегментация на самом деле является психологически эффективным лайфхаком. Научно говоря, уборка определенной части комнаты за раз даст вам прилив дофамина, который поможет оставаться мотивированным. Как быстро избавиться от беспорядка, рассказало издание House Digest.

Совет 1

Давайте посмотрим правде в глаза: есть много кухонной утвари, которой вы не пользуетесь регулярно. Возможно, вы переборщили с покупкой лопаток, или импульсивно купили овощерезку, которую использовали один раз, а затем положили в заднюю часть шкафа. Возьмите большую коробку и начните сортировать свою посуду и приборы, а также выбросьте все, чем не воспользовались последние шесть месяцев.

Совет 2

Уберите беспорядок в ванной комнате и шкафах, собрав вместе все чистящие средства и выбросив те, у которых истек срок годности или которые уже давно не используются. После того, как вы избавитесь от этих лишних продуктов (и, возможно, почувствуете вину за количество пластиковых отходов), вы можете легко изменить образ жизни, чтобы избежать подобного беспорядка в будущем. Подумайте об использовании универсальных чистящих средств, чтобы не нужно было хранить столько отдельных бутылок.

Совет 3

Разберитесь со своим большим складским помещением в гараже. Пересмотрите садовый инвентарь, старые велосипеды, атрибуты для отдыха – старые мячи, палатки, удочки и т.д. Возможно, стоит отдать детские велосипеды, ролики и самокаты, которыми давно никто не пользуется, на благотворительность.

Совет 4

Каждому садовнику известна проблема, связанная с потребностью в специальном инструменте для определенного дела, а потом он годами лежит – забытый, грязный и нетронутый. Можно перепродать неиспользуемые садовые инструменты. Это могут быть газонокосилки, мотыги, грабли, плоскогубцы и многие другие приборы, которые занимают слишком много места в сарае или гараже.

Совет 5

Многоразовые пакеты – отличная экологическая альтернатива пластику. Однако они стали настолько популярны, что слишком легко собрать гораздо больше пакетов, чем вам когда-нибудь понадобится. Средний покупатель использует от 2 до 3 пакетов для покупок за один поход в продуктовый магазин. Вы должны умножить это на количество людей, для которых вы делаете покупки. Таким образом, семье из 5 человек понадобится от 10 до 15 пакетов для покупок.

Совет 6

Есть много доступных приемов, чтобы навести порядок в ящиках с кабелями, но начать следует с того, чтобы избавиться от кабелей, которые больше не нужны. К счастью, многие устройства используют похожие зарядки, такие как USB-C и USB-A, поэтому вы можете выбрать несколько из каждой категории, чтобы иметь под рукой, а остальное выбросить.

Совет 7

Представьте такой сценарий: у вас есть шкаф для хранения праздничного декора, например рождественских украшений и жутких надувных предметов на Хэллоуин, и они собирают пыль одиннадцать месяцев в году, прежде чем придет их время. Но даже когда приходят эти праздники, вы не используете все, что имеете в хранилище. После праздников следует перебрать весь декор, который много лет не используется и освободить место для нового.

Совет 8

Уголок для чтения, наверное, стоило бы привести в порядок, и лучший способ это сделать – пожертвовать книги, которые уже прочли или не будете читать.

Совет 9

Пора перебрать аптечку. Выбросьте лекарства, которые вам больше не нужны, включая просроченные препараты от простуды, устаревшие мази и те добавки, которые вы думали начать принимать ежедневно, но забыли о них.

Совет 10

Даже если вы применили несколько гениальных приемов для хранения обуви в своем шкафу, невозможно навсегда обойти проблему слишком большого ее количества – это особенно актуально для семей с детьми. Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что если никто не использовал обувь за последний год или если у вас есть подобная пара, которую вы предпочитаете, пора выбросить старую модель.

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