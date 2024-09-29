Как почистить москитные сетки для окон: простая инструкция

Приближаются холода и отопительный сезон уже на носу, наступает время убирать на зиму и закрывать окна. А это значит, что нужно будет снять и отправить на хранение москитные сетки.

Но перед тем, как положить в кладовку, их необходимо почистить, ведь за лето они накапливают немало пыли. Правильная техника чистки зависит от типа оконных сеток. Например, алюминиевые и полиэфирные сетки более долговечны и выдерживают очистку мылом и водой, в то время как стекловолоконные требуют более бережного обращения, ведь легко рвутся. OBOZ.UA рассказывает, как позаботиться об обоих типах.

Как правильно снять москитные сетки

Перед тем как браться за мойку, москитные сетки необходимо снять. И сделать это нужно правильно и безопасно. Прежде всего, позаботьтесь о собственной безопасности – убедитесь, что окна закрыты. Если вы чувствительны к пыли, защитите дыхательные пути маской, ведь с сетки будут сыпаться сухие частицы грязи. Обязательно сделайте для каждой сетки бирку или стикер, чтобы потом знать, куда именно ее нужно устанавливать. Если вы в процессе чистки пользуетесь садовым шлангом, установите его на минимальную силу струи, чтобы ничего не погнуть и не порвать. Вот и все основные премудрости можно приступать к работе.

Чистка пылесосом

Хотя этот метод хорошо работает для всех типов оконных сеток, особенно хорошо он подходит для стекловолокна, ведь позволяет избежать повреждений. Осторожно снимите сетку с окна и обметите ее с двух сторон мягкой щеткой, чтобы смести грязь и мусор. Далее установит на пылесос насадку для мягкой мебели и аккуратно на умеренной мощности пропылесосьте предмет, чтобы собрать малейшие пылинки, с которыми не справилась щетка. Уделите больше внимания особенно грязным местам. Напоследок промойте сетку чистой водой и полностью просушите. Устройство готово отправляться на хранение или же его можно установить обратно в случае необходимости.

Мытье мылом и водой

Главный принцип чистки москитных сеток в этом методе сохраняется – действовать нужно аккуратно, чтобы ничего не повредить. Когда будете использовать мыло, не прилагайте значительных усилий к трению.

Итак, смешайте несколько капель мягкого средства для мытья посуды или хозяйственного мыла с большим количеством воды. Смочите этим раствором губку или салфетку из микрофибры и осторожно потрите обе стороны сетки. Остатки мыла смойте чистой водой и высушите предмет перед последующим использованием.

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