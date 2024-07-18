Как быстро охладиться: действенные советы для адской жары

Жара сильно влияет на наше самочувствие, особенно когда нет возможности охладиться под кондиционером. Мы резко теряем трудоспособность и рискуем даже оказаться в больнице с тепловым ударом.

Но проблем можно избежать, убеждает профессор физиологии из Лаборатории экстремальных условий Портсмутского университета Майк Типтон. Ученый работал консультантом по выживанию и термической медицине в Королевских ВВС и UKSport, написал сотни статей и посвятил 40 лет исследованиям в области терморегуляции. Для издания Science Focus он рассказал о четырех научно обоснованных методах охладить свой организм. Используйте их вместе с основными советами, такими как оставаться в тени, пить много воды и ограничить пребывание на солнце в дневные часы.

Первыми охлаждайте руки, а не лицо

Это естественная реакция – первым подставлять под вентилятор или струю холодной воды лицо. Из-за его высокой чувствительности иллюзия охлаждения возникает сразу и появляется чувство комфорта. Однако, по словам Типтона, это далеко не самый быстрый способ снизить температуру тела.

По совету эксперта, лучшая стратегия – это погрузить в холодную воду минут 15-20 руки. И чем глубже, тем лучше. Все потому, что у них большая площадь поверхности и масса и через них течет много крови, а значит организм посылает сюда много тепловой энергии, чтобы отдать ее. "Погружать руки в холодную воду будет не так приятно, но это охладит вас гораздо быстрее, чем даже ледяная ванна! Очень важно проводить разницу между вещами, которые дают вам ощущение прохлады, и вещами, которые вас действительно охлаждают", – говорит ученый.

Избегайте холодного душа

А вот полностью становиться под холодный душ в жаркий день, говорит эксперт, далеко не самая лучшая идея. Как бы странно это ни звучало, но резкое погружение всего тела в холодную воду – очень медленный способ охлаждения во время жары.

"Поместить одну часть тела в холодную воду – это нормально, но покройте ею слишком большую поверхность, и ваше тело фактически снизит количество крови, которое достигает вашей кожи", – говорит Типтон. На холоде организм рефлекторно сужает сосуды, чтобы задержать тепло внутри. Поэтому, по словам ученого, секрет эффективного охлаждения состоит в том, чтобы сначала доставить горячую кровь к поверхности кожи, а затем осторожно отвести лишнее тепло.

Вместо ледяной ванны в жару он рекомендует принимать прохладный душ. При этом не следует сразу включать ледяную воду. Установите такую температуру, которая кажется вам относительно теплой и не вызывает дискомфорта. "Вам нужна вода, которая будет обеспечивать и поддерживать максимальное кровообращение в коже. Необходимо максимизировать разность температур между вашим телом и водой, не перекрывая приток крови к коже", – объяснил он.

Отдавайте предпочтение горячим напиткам

Каким бы парадоксальным это ни казалось, но глоток теплого напитка охладит вас быстрее, чем целый стакан ледяной воды. "Речь идет не о попытке непосредственно охладить ваше тело, а об активации систем – таких как потоотделение, приток крови к коже – которые приведут к охлаждению", – говорит Типтон. И добавляет, что потребление горячих блюд тоже будет иметь аналогичный эффект.

Это не означает, что вам следует пить только горячую жидкость – употребление воды любой температуры помогает охладить тело за счет стимуляции потоотделения. Но холодная вода помогает охладиться только внешне. В то время как горячие напитки задействуют внутренние системы организма. Потоотделение усиливается, а кровь начинает интенсивнее приливать к коже, отдавая избыток тепла.

"Подумайте об этом: около 60 процентов человеческого тела состоит из воды – это около 40 литров. Добавление одного стакана холодной жидкости не будет иметь большого значения. Это капля в море", – объясняет Типтон.

Однако эксперт не советует потреблять горячие напитки, содержащие кофеин, такие как кофе или чай. Кофеин вместе с алкоголем может повысить скорость метаболизма в организме, заставляя его выделять больше внутреннего тепла. Более того, это вещество действует как мочегонное средство, что приводит к более быстрой потере жидкости из организма по сравнению с другими напитками. Отдавайте предпочтение травяным чаям и другие теплым альтернативам.

Усилите эффект потоотделения ветерком

Совет обмахиваться веером вряд ли покажется вам чем-нибудь по-настоящему действенным, ведь это не дает ощущения полноценной прохлады. Тем не менее, чем большую площадь тела вы будете обдувать, тем лучше будет для вашего организма. Ведь вентилятор или веер по сути не охлаждает ваше тело, он выдувает подальше воздух, только что контактировавший с вашей кожей, что также помогает быстрее испаряться поту. Вместе это дает эффект охлаждения.

В жару это может стать настоящим спасением. "Когда температура достигает около 35°C, единственный реальный способ охладить тело – это потоотделение", – говорит Типтон. Испарение пота на самом деле не зависит от температуры — все дело в разнице давлений водяных паров между воздухом и кожей. Испарить влагу с поверхности тела и отвести тем самым тепло и помогает ветерок. Подойдут любые методы – обмахивание веером (наименее эффективное), использование вентилятора или создание сквозняка путем открытия окон.

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