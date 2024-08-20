Как быстро освежить бутылку для воды: лайфхак к новому учебному году

Трудно даже представить, сколько бактерий и микробов содержится на горлышке многоразовой бутылки. Нет ничего хуже, чем открыть бутылку с водой и обнаружить, что она грязная и имеет неприятный запах.

Нужно каждый день должным образом вымывать емкость после использования. Именно правильная очистка является главным фактором предотвращения заболеваний, вызванных микробами внутри бутылки или вокруг крышек. Эксперты рассказали, как быстро освежить бутылку для воды.

Следует давать ребенку с собой в школу многоразовую емкость для воды, чтобы поддерживать оптимальный водный баланс. Это более экологично и экономно, чем каждый раз покупать новую пластиковую бутылку.

Бутылки нужно менять регулярно. Также можно инвестировать в защитные аксессуары, такие как чехлы или футляры, специально разработанные, чтобы предотвратить повреждения.

В сети набирает популярность простой лайфхак, который родители могут использовать, чтобы бутылки были чистыми и продезинфицированными перед новым учебным годом.

В первую очередь нужно насыпать на дно бутылки сухой рис.

Наполните бутылку водой, затем добавьте немного жидкости для мытья посуды.

Тщательно встряхните бутылку и оставьте на ночь.

Утром следует вылить содержимое бутылки в раковину через сито. Утилизируйте рис, хорошо промойте бутылку – и емкость готова к использованию.

Рис действует как абразивный очиститель. Он способен вычистить пятна и поглотить неприятные запахи. Этот метод также избавляет от пятен плесени, появляющихся на бутылке.

Современные бутылки имеют широкие отверстия, сьемные крышки или функции для мытья в посудомоечной машине – эти аспекты облегчают процесс очистки.

Более дорогие многоразовые бутылки даже имеют антимикробное покрытие, подавляющее рост бактерий и плесени.

А вот влияния прямых солнечных лучей или низких температур следует избегать. Кроме того, эксперты советуют обратить внимание, чтобы в составе не было бисфенола А.

"Одноразовые пластиковые бутылки могут содержать вредные химикаты, такие как бисфенол А, что обладают способностью просачиваться в воду, особенно под влиянием тепла или длительного использования", – подчеркнул доктор Джейми Винн.

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