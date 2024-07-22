Как быстро отмыть контейнеры для еды от жира: гениальный лайфхак

Пластиковые контейнеры очень удобны как посуда для хранения готовой пищи, так и в роли ланчбоксов, чтобы брать ее с собой. Но мыть их от жира не всегда удобно, особенно когда приходится делать это вне дома.

К счастью, лайфхак на любой случай жизни можно найти в TikTok. Так, в блоге одного из брендов товаров по уходу за домом появился ролик, демонстрирующий легкий и быстрый способ очистить пластиковый сосуд от остатков пищи. Все, что вам понадобится, это бумажное полотенце и немного средства для мытья посуды. Совет быстро стал вирусным.

Поставьте загрязненный контейнер в мойку. Возьмите одно бумажное полотенце, сложите его так, чтобы оно удобно поместилось в контейнер, и уложите его на дно. Далее добавьте несколько капель жидкости для посуды и примерно наполовину наполните емкость теплой водой. Плотно закройте крышку и потрясите контейнер в течение нескольких секунд.

В процессе тряски на бумагу налипнет весь жир, а само полотенце механически очистит стенки емкости. Все, что останется, это отжать и выбросить бумагу и как следует прополоскать контейнер под струей воды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как избавиться от царапин на посуде из нержавеющей стали.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.