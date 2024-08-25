Как быстро прочистить стоки в ванной и на кухне: действенный способ

Засор сливной трубы может возникнуть в вашем доме в любой момент – на кухне и в ванной. Твердые частицы, как остатки пищи, волосы или грязь накапливаются и со временем могут начать препятствовать стоку воды.

Конечно, можно пробить такой засор сильным химическим средством из тех, что продаются в каждом супермаркете. Но этодостаточно токсичные и неэкологичные вещества. В то время как, по словам конкурсантки британского Большого пекарского турнира Нэнси Бертвистл, с проблемой можно справиться и без агрессивной химии. Своим секретом она поделилась в соцсетях, пишет издание Birmingham Live.

При приготовлении выпечки в раковину попадает определенное количество муки, жира и других продуктов и засорение происходит регулярно. Для борьбы с ними Бертвистл советует использовать кальцинированную соду.

Это вещество действует более мощно, чем пищевая сода. Даже если соединить ту с уксусом. Оно справится даже со стойкими жирами, с которыми тандем соды и уксуса мало что может сделать.

Итак, для прочистки засоренной трубы возьмите 200 граммов кальцинированной соды и 200 мл только что закипяченой воды. Уберите из раковины застоявшуюся воду, если она там есть, и всыпьте кальцинированную соду в слив. А затем сразу залейте ее свежим кипятком. Для большинства засоров этого будет достаточно.

Если же проблема оказалась более серьезной, проведите процедуру несколько иначе. Всыпьте в слив половину кальцинированной соды, влейте весь кипяток, а затем сверху досыпьте оставшуюся часть соды. Закройте трубу пробкой и оставьте на несколько часов. В идеале – на ночь. На следующий день достаньте пробку и промойте очень горячей водой. Желательно использовать 2-3 литра.

Такая чистка поможет не только прочистить трубу. Она также хорошо устраняет неприятные запахи, возникающие в забитых стоках.

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