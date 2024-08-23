Как быстро стерилизовать много банок: трюк с духовкой

Консервирование – неотъемлемая часть жизни многих хозяев и хозяек. А одним из важнейших этапов этого процесса является стерилизация банок.

Прошедшие соответствующую обработку банки могут стать надежным местом для хранения вещей и домашних вкусностей. О том, как быстро и легко стерилизовать их, рассказал House Digest.

Недавно в сети появился гениальный лайфхак о том, как стерилизовать банки для консервации в духовке. Он может значительно сэкономить время и минимизирует риск того, что еда внутри испортится из-за попадания внутрь бактерий.

Кроме того, стерилизованные банки можно использовать не только для еды, но и для хранения разнообразных мелочей в вашем доме, которые следует защитить от влаги, насекомых, плесени и т.д.

Как простерилизовать банки в духовке

Перед началом стерилизации важно помнить о нескольких моментах. Стеклянные банки, хоть и кажутся крепкими, могут быть уязвимыми к термическому шоку. Если резко изменить температуру, банки могут расколоться или даже взорваться. Чтобы избежать подобных ситуаций, следуйте инструкциям:

Разогрейте духовку до температуры не более 130 градусов. Более высокая температура может стать причиной повреждения стекла; Перед тем как ставить банки в духовку, вымойте их в горячей воде с моющим средством. После этого можете оставить их влажными; Снимите резиновые уплотнители и крышки с банок, чтобы избежать их расплавления; Положите на противень полотенце или газету перед тем, как ставить на него банки; Поставьте противень с банками в теплую (не горячую) духовку и оставьте на 10-20 минут; После завершения стерилизации дайте банкам самостоятельно остыть. Это поможет избежать резкого перепада температур, который может привести к трещинам.

Что важно знать о безопасности во время стерилизации

Некоторые эксперты в США и Канаде не рекомендуют стерилизовать банки для хранения пищи в духовке. Это связано с возможными рисками, например с недостаточной стабильностью температуры, которая может уничтожить не все микробы. Поэтому они рекомендуют выбрать для пищевых продуктов другие способы стерилизации, такие как кипячение.

Однако, если вы хотите использовать банки для хранения разнообразных предметов – от домашней косметики до материалов для рукоделия – метод стерилизации в духовке станет отличным вариантом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно избавиться от пятен на гранитных столешницах на кухне.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.