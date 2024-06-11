Как часто на самом деле стоит менять губку для мытья посуды: иначе о чистоте можно забыть

Чистота на кухне является одной из важнейших составляющих быта. Там мы готовим и употребляем пищу, поэтому ни в коем случае нельзя допустить, чтобы там была антисанитария.

Губка для мытья посуды есть у каждого, но не все задумываются о том, что грязь на ней может быть опасной для здоровья. Поэтому Real Simple рассказал о том, как часто их нужно менять, чтобы не навредить себе и своим близким.

Часто люди продолжают пользоваться одной и той же губкой в течение длительного времени не задумываясь о том, что размножающиеся на ней бактерии могут остаться на посуде.

Как часто нужно менять кухонную губку?

Кухонные губки могут содержать бактерии и микробы, которые еще и очень быстро размножаются во влажной среде. Поэтому менять их следует как минимум раз в 1-2 недели.

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Частота использования

Чем чаще вы используете губку, тем быстрее она изнашивается и накапливает бактерии. Поэтому если вы в основном пользуетесь посудомоечной машиной, то губку можно менять не так часто.

Тип посуды

Губки, используемые для обычной повседневной посуды, могут служить дольше, чем те, которые используются для мытья кастрюль и сковородок.

Влажность

Губки, которые остаются влажными в течение длительного времени, очень быстро становятся рассадниками бактерий. Поэтому убедитесь, что вы даете им полностью высохнуть после использования и храните их в сухом месте, чтобы продлить срок службы.

Видимые признаки

Если вы видите, что на губке появилась плесень или она начинает распадаться у вас на глазах, то ее нужно немедленно заменить.

Тип губки

Некоторые губки более долговечны или обладают антимикробными свойствами. Поэтому их не обязательно менять раз в неделю или две.

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