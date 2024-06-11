Как часто на самом деле стоит менять губку для мытья посуды: иначе о чистоте можно забыть
Чистота на кухне является одной из важнейших составляющих быта. Там мы готовим и употребляем пищу, поэтому ни в коем случае нельзя допустить, чтобы там была антисанитария.
Губка для мытья посуды есть у каждого, но не все задумываются о том, что грязь на ней может быть опасной для здоровья. Поэтому Real Simple рассказал о том, как часто их нужно менять, чтобы не навредить себе и своим близким.
Часто люди продолжают пользоваться одной и той же губкой в течение длительного времени не задумываясь о том, что размножающиеся на ней бактерии могут остаться на посуде.
Как часто нужно менять кухонную губку?
Кухонные губки могут содержать бактерии и микробы, которые еще и очень быстро размножаются во влажной среде. Поэтому менять их следует как минимум раз в 1-2 недели.
Факторы, которые влияют на то, когда вам следует выбросить кухонную губку
- Частота использования
Чем чаще вы используете губку, тем быстрее она изнашивается и накапливает бактерии. Поэтому если вы в основном пользуетесь посудомоечной машиной, то губку можно менять не так часто.
- Тип посуды
Губки, используемые для обычной повседневной посуды, могут служить дольше, чем те, которые используются для мытья кастрюль и сковородок.
- Влажность
Губки, которые остаются влажными в течение длительного времени, очень быстро становятся рассадниками бактерий. Поэтому убедитесь, что вы даете им полностью высохнуть после использования и храните их в сухом месте, чтобы продлить срок службы.
- Видимые признаки
Если вы видите, что на губке появилась плесень или она начинает распадаться у вас на глазах, то ее нужно немедленно заменить.
- Тип губки
Некоторые губки более долговечны или обладают антимикробными свойствами. Поэтому их не обязательно менять раз в неделю или две.
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