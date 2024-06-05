Почему нельзя долго сушить выстиранное белье: вы будете удивлены

Современные технологии значительно облегчили повседневную жизнь человека. Стиральная и сушильная машины стали незаменимыми помощниками во многих домах.

Мы часто уделяем внимание температуре воды, режиму стирки, но не всегда думаем о том, как чрезмерная сушка может повлиять на состояние тканей. Потому House Digest рассказали об этом подробнее.

Казалось бы, что может быть проще, чем загрузить постиранные вещи в сушильную машину и нажать кнопку старта? Однако, как и любое другое устройство, она имеет свои особенности использования, которые нельзя игнорировать.

Слишком длинная сушка белья в сушильной машине может привести к ряду нежелательных последствий. Конечно более современные модели могут определить, когда одежда высохла, и автоматически отключиться, но если у вас не такая, то нужно быть осторожнее.

Повреждение тканей

Некоторые сушильные машины будут сушить ваше белье столько времени, сколько вы установили, даже если оно уже полностью сухое. Это приведет к его усадке, выцветанию и общему износу.

Выключайте прибор до того, как ваша одежда начнет слишком нагреваться. Также выбирайте короткий цикл сушки с более низкой температурой.

Счета

Если вы продолжаете сушить уже сухую одежду, это может значительно увеличить ваши счета за коммунальные услуги. Сушильные машины действительно потребляют достаточно значительное количество электроэнергии. Поэтому, чем дольше вы их используете, тем больше придется заплатить в конце месяца.

Экология

Сушильные машины являются причиной большого количества домашних выбросов углекислого газа. Потому, если вас беспокоит экология и вы хотите попытаться уменьшить свой углеродный след, доставайте одежду, как только она высохнет. Если ваше белье все еще немного влажное, то вместо того чтобы включать повторный цикл сушки, лучше вывесите его на улицу.

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