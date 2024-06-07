Как часто нужно поливать чеснок на огороде во время жары в июне

Чеснок – одна из любимых приправ в украинской и не только кухне, к тому же его достаточно просто вырастить у себя на огороде. Но качество урожая во многом зависит от того, как правильно вы будете поливать этот овощ в июне, когда он активно растет и формируется.

Опытные огородники имеют четкие алгоритмы по уходу за чесноком в жаркие летние дни. OBOZ.UA поинтересовался их секретами.

В целом чеснок относят к засухоустойчивым культурам. Но полное отсутствие воды в почве приводит к тому, что овощ поглощает меньше питательных веществ, что негативно влияет на его вкус и способность сохраняться зимой. И, конечно, сказывается на урожайности чеснока.

Как часто нужно поливать чеснок в июне

Если месяц оказался засушливым, вносить воду на чесночную грядку нужно раз в 4-5 дней. При этом вода должна увлажнить землю на глубину не менее 20 см. По приблизительным расчетам понадобится 3-4 ведра на квадратный метр грядки. Поливать чеснок при этом нужно под корень.

Эксперты по огородничеству утверждают, что чеснок нужно поливать либо глубоко, либо не поливать вообще. Слабый полив приводит к тому, что растение медленно развивает всасывающие корешки и это плохо влияет на его состояние в целом.

Если же в июне выпадает достаточно дождей, во влажные периоды лучше полив чеснока пропускать. Избыток воды приводит к загниванию плодов в земле. Более того, если дожди идут очень обильные, необходимо выкопать на грядке водоотводные канавки, чтобы защитить урожай от замокания.

Как удобрять чеснок в летние месяцы

На стадии формирования головок и созревания чеснока нужны фосфор и калий. Их могут обеспечить суперфосфат и калиемагнезия. Разведите 20 и 10 г этих веществ соответственно в 10 литрах воды и внесите этот раствор после полива из расчета одно ведро на квадратный метр грядки.

Можно также приготовить зольный настой. Два стакана сухой золы заливают ведром воды и выдерживают 1-2 дня. Далее этим раствором подливают растения. Вносить золу можно и сухой. Ею присыпают землю вокруг каждого растения и междурядья между поливами.

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