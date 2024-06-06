Как ухаживать за кабачками летом: полив, внесение удобрений и нужно ли прививать

Кабачки – довольно неприхотливые овощи, однако ошибки в уходе могут привести к ухудшению урожая. Корневая система кабачков находится в поверхностных слоях, но способна извлекать влагу из нижних грунтовых шаров. Так что даже в засуху кабачковую грядку можно поливать 1-2 раза в неделю, используя по ведру воды на каждый квадратный метр.

Специалисты отмечают, что воду следует вносить не под корень, а в специальные борозды вокруг среднего стебля. OBOZ.UA рассказывает, как правильно ухаживать за кабачками летом и нужны ли им удобрения и прививки.

Нужно ли прививать кабачки

Тыквенные плети часто прищипывают, однако с кабачками этого делать не стоит. После распускания первых цветов из середины кустовых сортов можно вырезать самые большие листья, но не более 3-4 штук. Это нужно для улучшения светопроницаемости посадок, открытия доступа для насекомых, ускорения процессов наливания плодов.

Какие удобрения нужны

С осени на грядки следует внести свежую или компостовую органику (навоз, помет птиц, перегной, торф, торфяно-навозной или садовый компост). Пригодятся также калийные удобрения – монофосфат калия, суперфосфат+хлористый калий.

Весной опытные огородники используют только прелую органику: садовый компост или перепревший коровяк. Либо же следует внести азотно-фосфорно-калийные минеральные удобрения: нитроаммофоску, микс из мочевины, двойного суперфосфата и сульфата калия.

Органические подкормки вносят в количестве 1-4 ведра на квадратный метр.

Как подкормить кабачки на разных этапах

До начала процесса бутонизации кабачки могут испытывать дефицит азота, поэтому грядки можно полить раствором навоза (один литр на ведро воды) с добавлением нитрофоски (30 г на ведро воды).

В период цветения специалисты советуют растворить в стандартном ведре воды 25 граммов нитроаммофоски и добавить в жидкость 2 стакана древесной или травяной золы. Поливать следует в расчете на 1 л на куст.

Третья подкормка может продолжить плодоношение и улучшить процесс формирования плодов. Пригодится фосфор и калий. Также можно рассыпать вокруг каждого куста и в междурядьях растительную золу и обильно полить грядку. В золе содержится целый комплекс микроэлементов, полезных для созревания плодов.

Кабачки не переносят переувлажнения – это может привести к грибковым болезням, гниению цветоножек, бутонов, завязи и плодов. В случае дождливого лета огородники часто делают над кабачковыми грядками специальные навесы, чтобы защитить будущий урожай.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ухаживать за морковью после посевов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.