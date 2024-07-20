Как часто нужно стирать подушки: ответ может удивить

Наверное, у вас есть более или менее понятный график стирки постельного белья. Задумывались ли вы, что ее чистота зависит, в том числе, от состояния подушек?

Эксперты по домашнему хозяйству убеждают, что ухаживать за подушками тоже нужно регулярно. Некоторые достаточно просто время от времени очищать в стиральной машине. OBOZ.UA собрал советы, что делать с теми предметами, которые не переносят подобного ухода, а также некоторые общие рекомендации.

Что влияет на частоту стирки подушек

Вы можете быть удивлены, но время года оказывает существенное влияние на то, как часто нужно стирать подушки. В теплое время года, или когда становится жарко или влажно, очищать их нужно раз в 3 месяца, а не в 6, как в среднем.

Еще более частый уход за предметами понадобится, если в вашем доме кто-то страдает аллергией. Пылевые клещи, которые накапливаются в наполнителе, могут провоцировать приступы удушья и даже астмы. В таком случае очищать подушки надо не реже раза в три месяца.

Также фактором, увеличивающим потребность в стирке подушек, является наличие дома животных. Их шерсть является дополнительным загрязнителем. А еще чаще очищать подушки надо, если у вас есть привычка есть в постели.

О детских подушках даже вспоминать не стоит. Уход за постелью ребенка должен быть более тщательным, чем за взрослой. То же касается и подушек.

Какие подушки нельзя стирать в машинке

Прочтите бирку своей подушки. Если она позволяет, то раз в 3-6 месяцев (в зависимости от обстоятельств) просто бросайте ее в стиральную машину. Но не все типы наполнителей могут перенести такую очистку.

Пена с эффектом памяти или гель нуждаются в другом уходе. Их лучше периодически чистить пылесосом и убирать с чехлов пятна при помощи влажной ткани. Пылесос – ключ к удалению пылевых клещей и аллергенов, а точечная уборка может помочь устранить запахи и другие проблемы с чистотой.

Как стирать подушки, которые нельзя класть в машину

Обычно подушки, не переносящие вращения в барабане, достаточно эффективно очищаются с помощью ручной стирки. Вот пошаговая инструкция, как это сделать:

наполните ванну или большую раковину теплой водой, добавьте несколько капель моющего средства – но не переусердствуйте, раствор должен быть достаточно слабым, чтобы не оставить пятен;

окуните подушку в воду и оставьте на 10 минут, несколько раз нажмите на нее, чтобы мыльный раствор прошел сквозь толщу наполнителя и промыл его;

прополощите подушку водой такой температуры, которую может выдержать ваш материал – информация об этом должна быть на бирке;

заверните подушку в полотенце и отожмите, чтобы удалить влагу – не выкручивайте, чтобы не деформировать ее;

дайте подушке полностью высохнуть на воздухе, прежде чем положить ее обратно в чехол.

Советы по стирке подушек в машине

Если ваши подушки можно подвергать машинной стирке, уход за ними станет для вас гораздо проще. Но некоторые предосторожности все же придется соблюдать. Самая большая ошибка – стирать такие предметы вместе с небольшим количеством белья. Это может привести к тому, что подушка собьется и скорее повредится при стирке.

Чтобы избежать этого, лучше стирайте по две подушки одновременно. И не забывайте класть в барабан мячики для стирки, чтобы они в процессе взбивали наполнитель.

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