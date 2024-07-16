Как не растерять комплекты постельного белья: лайфхаки

Лечь в свежевыстиранную комплектную постель – это отдельный вид удовольствия, который можно устроить себе в любой момент. Но во время стирки, особенно когда стирать приходится одновременно много, некоторые предметы могут теряться, и постель превращается в кучу разрозненных вещей.

Однако эксперты говорят, что постельное белье можно оставлять комплектным, если правильно его не только стирать, но и хранить. OBOZ.UA рассказывает о лучших методах.

Уменьшите количество

Начните с того, что сократите свою коллекцию белья до самого необходимого. Вы будете удивлены, сколько места освободится в вашем шкафу и насколько легче станет управлять использованием постельного белья. Оптимальное количество – два комплекта на одну кровать. Три – это уже с запасом.

Определите каждому комплекту свое место

Когда вы оставите только необходимое, выберите четкое место для каждого комплекта. Можно сортировать белье по категориям так, как вам удобнее, например, по размеру или по комнате. Укажите, где должен находиться каждый комплект. И назначьте ответственного за каждый из них. Дети постарше вполне способны справиться с этим сами.

Помимо маркировки, лучший способ хранения комплектов постельного белья будет зависеть от того, сколько у вас свободного пространства. Бельевые шкафы обычно заполнены неглубокими полками, но подойдет и шкаф со штангой. Продумайте систему хранения и четко придерживайтесь ее.

4 способа организации хранения постельного белья

А это уже непосредственно методы, позволяющие соответствующим образом хранить белье. Выберите себе тот, который вам больше нравится

Метод 1: хранение внутри наволочки

Чтобы шкаф с бельем выглядел аккуратно, складывайте каждый комплект в одну из наволочек. А затем заправьте его в другую наволочку. В таком случае все вещи будут вместе и вам не придется искать их по всему шкафу.

Метод 2: использование контейнеров

Можно также приобрести отдельный котейнер для каждого комплекта. Это может быть пакет с застежкой, мешочек, корзина или коробка. После стирки и утюжки поместите каждый комплект в свой контейнер и положите на определенное место в шкаф. Простыни из шелка или атласа проще свернуть, чем сложить, поэтому для них лучше подойдут тубусы.

Метод 3: хранение на вешалках

На крепких вешалках можно держать по одному комплекту постельного белья. И такой лайфхак сокращает время на их сборку. Вы просто развесите вещи после стирки и одним движением достанете их из шкафа, когда они вам понадобятся. Однако при таком размещении постель может пылиться. Это нужно иметь в виду. В таком случае ее лучше заворачивать в холщовый чехол.

Метод 4: подвесной органайзер

Еще одно решение для шкафа со штангой – хранение постельного белья в большом подвесном органайзере. Каждое отделение в таком органайзере может уместить от одного до двух комплектов. Такой метод может быть очень удобен для маленьких квартир, где нет возможности установить шкаф или комод для белья.

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