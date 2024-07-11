Как часто нужно стирать шторы: советы для хозяек

Мы часто не обращаем на шторы большого внимания, когда занимаемся уборкой или собираем стирку. Между тем они пылятся и могут ухудшить качество воздуха в вашем доме.

Но как часто нужно стирать шторы, чтобы они оставались гигиенически чистыми? OBOZ.UA поинтересовался мнением экспертов по домашнему хозяйству.

Почему важно стирать шторы

Шторы предназначены не только для эстетики и не просто дают нам ощущение комфортного уединения – они также отфильтровывают частицы пыли и запахи из воздуха. Это значит, что если вы не будете за ними ухаживать, в них может не просто накопиться слишком много грязи, но и поселиться пылевые клещи. Эти микроскопические существа способны провоцировать приступы аллергии и астмы, поэтому от них нужно своевременно избавляться.

Как часто нужно стирать шторы

Исследования показывают, что значительная часть людей стирают шторы раз или два в год – во время генеральной уборки в честь смены сезона. Но на самом деле организации, такие как Американский институт уборки, советуют делать это по меньшей мере четыре раза в год.

Оптимальным алгоритмом ухода специалисты называют:

чистка пылесосом – раз в 1-2 недели;

вытряхивание или опрыскивание средством для обивки – раз в месяц;

стирка – раз в 3 месяца.

Если же в вашем доме кто-то курит, шторы нужно стирать ежемесячно. Химические вещества, которые содержатся и в сигаретном дыме, и в паре от вейпов, сильно оседают на текстиле. В лучшем случае это заканчивается появлением неприятного запаха. В худшем – шторы сами начинают выделять эти химикаты. Кстати, такие вещества способны повреждать ткань, из которой изготовлены занавеси.

Как правильно стирать шторы

Прежде всего, обратите внимание на материал, из которого они изготовлены. Гобелен, бархат или шелк лучше сразу сдавать в химчистку. Для других видов текстиля ознакомьтесь с рекомендациями по выбору средств для стирки и соответствующих режимов. В некоторых случаях шторы нужно стирать вручную.

Следуйте всем инструкциям, указанным на этикетке. В любом случае не выкручивайте шторы в машине на высоких оборотах. Это может деформировать или даже повредить их.

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