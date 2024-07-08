Можно ли стирать наматрасник? Эксперты дали советы

Стирать постельное белье следует регулярно – на нем каждый день накапливается кожный жир, пот, микробы и бактерии. Не стоит забывать и о матрасе и наматраснике, требующих особого ухода.

Эксперты рассказали о лучшем способе очищения наматрасников. Их можно стирать в машинке – но есть определенные нюансы.

Пошаговая инструкция

Оливия Янг, эксперт по уборке в Astonish, советует использовать мягкое моющее средство, специально разработанное для очистки и дезинфекции. Следует избегать агрессивных химикатов и отбеливателей, поскольку они могут испортить волокна.

Прежде всего, ознакомьтесь с советами по стирке наматрасников, обычно содержащихся на этикетках.

Следует также предварительно обработать пятна, используя качественное очищающее средство или экологически доступные ингредиенты: соль, соду, уксус, лимонный сок. Пищевая сода, например, поможет сохранить матрас чистым и свежим, поскольку она впитывает влагу и дезодорирует неприятные запахи. Сода – отличное оружие против пылевых клещей.

Затем поместите наматрасник в машинку и включите деликатный цикл стирки при низкой температуре (30°С или ниже).

Можно использовать специальные шарики для стирки белья, чтобы мягкий наматрасник не потерял форму.

Тщательно прополощите наматрасник и полностью высушите – лучше на свежем воздухе.

Как часто следует очищать матрас

Все зависит от частоты использования и личных предпочтений, но стандартным правилом является очищение наматрасника каждые 3-6 месяцев.

В жаркие летние месяцы частоту стирки следует увеличить.

Кстати, OBOZ.UA рассказывал, что очищение паром является одним из самых эффективных способов удаления аллергенов. Очистка паром также является хорошим вариантом, чтобы избавиться от пылевых клещей и постельных клопов, поскольку ни один вредитель не переносит высокой температуры. Какие еще средства помогут избавиться от бактерий на матрасе – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие ошибки при стирке могут испортить постельное белье.

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