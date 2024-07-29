Как достичь идеального покрытия: метод однослойного макияжа

Трендом сезона лета-2024 является максимально натуральный макияж, придающий коже сияние. Чтобы скрыть недостатки, не нужно прибегать к многослойному нанесению разнообразных средств. Важно, чтобы кожа дышала, да и жара не способствует использованию многих тонировочных средств.

В сети набирают популярность бьюти лайфхаки, гарантирующие равномерное покрытие. Метод однослойного нанесения станет самым актуальным и комфортным вариантом в период жары.

С помощью метода однослойного макияжа вы можете получить минимальный ежедневный мейкап, обеспечивающий полное покрытие лица.

Тенденция подразумевает нанесение кремового консилера, хайлайрера, тонального крема, румян и бронзера на определенные участки. После нанесения нужно сбрызнуть спреем с эффектом фиксации.

Стратегическое размещение косметических средств помогает минимизировать общее количество используемого продукта. Это идеальный способ макияжа, который можно попробовать этим летом, поскольку он требует использования продуктов на кремовой основе, тающих в коже, чтобы помочь вам получить более свежий, сияющий и естественный вид.

С помощью кисточки нанесите консилер, добавьте тональный крем и нанесите румяна на щеки.

Визажисты хвалят эту технику нанесения, поскольку она отлично подходит для более зрелой кожи и обеспечивает широкое равномерное покрытие с помощью минимального количества кремов.

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