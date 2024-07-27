Как сделать эффект загара на лице: гениальный лайфхак для летнего макияжа

Не нужно длительное время находиться под палящим солнцем, чтобы получить идеальный загар. Чрезмерное влияние УФ-лучей может даже привести к проблемам со здоровьем, поэтому стоит позаботиться о качественном солнцезащитном креме.

Недавно издание Vogue опубликовало фотографии американской актрисы и модели Кайи Гербер. Визажисты рассказали, как сделать идеальный эффект загара на лице.

Загорелая кожа Кайи Гербер сразу привлекла внимание поклонников. Она буквально сияла и была настолько идеально ровной, что многие подумали об использовании фильтров или фоторедакторов. На самом деле весь секрет в довольно простом способе макияжа.

Мировые модели слишком заботятся о своей коже, чтобы появляться на солнце без шляпы и защитного крема с высоким уровнем SPF. Вредное воздействие солнца включает и ускоренное старение кожи. УФ-лучи не только расщепляют коллаген, усиливают пигментацию и подчеркивают тонкие морщинки, но и могут привести к раку кожи.

Хитрость состоит в том, чтобы создать эффект загара с помощью макияжа. Один из самых простых способов создать красивую бронзовую кожу – нанести румяна и бронзатор на определенный участок лица. Если вы внимательно присмотритесь к коже Кайи, вы заметите, что ее лоб, переносица и скулы покраснели – это те области, куда естественно попадает солнце.

Чтобы воспроизвести этот эффект, визажисты советуют нанести пудру-бронзер на кожу в этих местах, затем добавить кремовые румяна или розовый оттенок на скулах, протянуть вверх и поперек носа.

Этот способ макияжа называется "boyfriend blush" – он имитирует природное сияние на открытом воздухе. Правильное нанесение пудры или кремового средства светло-розового оттенка может действительно трансформировать общий образ и подчеркнуть овал лица.

Техника "boyfriend blush" создает румянец, похожий на тот, который появляется на щеках после 20-минутной пробежки или прогулки при морозной температуре – и это выглядит очень мило. Подробнее об этом способе нанесения румян – читайте в материале.

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