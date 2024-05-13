Как и чем защитить овощи от жары: простые правила

Казалось бы, чем теплее, тем лучше растет и развивается растение. Но на самом деле, жара может негативно повлиять на ваш урожай и даже уничтожить его.

Прямые солнечные лучи и высокая температура могут привести к ожогам листьев, высыханию почвы и гибели растений. О том, как спасти огород в самые жаркие дни, рассказывает OBOZ.UA.

Какие растения нуждаются в защите от жары

Не все растения одинаково устойчивы к жаре. Некоторым из них, например огурцам, помидорам, кабачкам, баклажанам и другим нежным культурам нужна защита.

Для того чтобы уберечь свой будущий урожай, необходимо не дать прямым солнечным лучам повредить растения. Вы можете натянуть над грядками тепличные дуги и сделать укрытие из тонкой ткани или сетки, которая будет рассеивать свет.

Если у вас нет дуг, то вы можете смастерить навес из подручных материалов, например колышков, пляжных зонтов и т.д.

Однако помните, что растениям необходима циркуляция воздуха, поэтому не делайте укрытие герметичным. Также, если вы выращиваете овощи в теплице, в жаркие дни следует открыть все окна и двери.

Полив

Поливать растения нужно, но важно делать это правильно. Сначала проверьте влажность почвы на глубине 3-5 см. Если земля влажная, то лучше полейте огород позже.

Не стоит поливать растения днем. Из-за жары влага будет слишком быстро испаряться и может обжечь листву. Лучше делайте это поздно вечером после 20 часов, ночью или в крайнем случае рано утром.

Воду нужно лить умеренно и равномерно, чтобы влага хорошо проникала через почву, размягчала ее и не застаивалась, создавая грязь.

Также пригодится мульчирование. Оно поможет задержать влагу в почве. Для того чтобы прикрыть землю можно использовать сухую траву, сено, солому или опилки.

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