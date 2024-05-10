Как избавиться от сорняков в саду и на огороде: лучшие способы

Сколько бы вы ни прилагали усилий к выращиванию овощей, если вы при этом не будете бороться с сорняками на своем участке, хороших результатов добиться не получится. Вредные растения конкурируют с культурными за ресурсы – пищу из почвы, влагу, солнечный свет.

Опытные огородники утверждают, что эффективных методов борьбы с сорняками существует пять. OBOZ.UA рассказывает о них и их особенностях подробнее.

Ручная прополка

Это самый древний проверенный тысячелетиями способ борьбы с сорняками. Он же самый экологический, но при этом достаточно трудозатратный. Состоит он в том, что весь сезон вы будете время от времени пропалывать почву на грядках и удалять зеленую часть сорняков и их корни.

Плюсов у метода не так много, а вот минусы достаточно серьезные. Обычно когда сорняки прорастают и их можно начинать выпалывать, они уже успевают отобрать часть ресурсов у овощей. К тому же, в процессе прополки можно повредить инструментом или случайно удалить культурные растения. Эффективность метода также низка из-за того, что не каждую корневую систему сорняка можно полностью удалить из земли.

Использование гербицидов

Гербициды – это химические препараты, которые уничтожают сорняки или угнетают их рост. Они могут быть эффективными даже на больших площадях. А современные препараты безопасны для людей и животных.

Однако такая агрохимия может наносить вред полезным культурам и почве. К тому же сорные растения со временем вырабатывают резистентность к гербицидным препаратам.

Выбирать гербициды нужно тщательно, опираясь на конкретные нужды. Так селективные химикаты помогут убрать с участка конкретные виды растений, а неселективные истребят все, что вы обработаете, даже полезные культуры. Отдельные химикаты вносят до появления всходов, другие работают на однолетниках, третьи обладают пролонгированным действием и сдерживают развитие сорняков на протяжении всего сезона. Подобрать нужный вам препарат помогут консультанты в специализированном магазине.

Сидераты

Растения, которые еще называют зелеными удобрениями, могут также угнетать рост таких сорняков, как пырей. Например, пшеница, ячмень, рожь и другие злаки быстро растут и закрывают вредным побегам солнце. Гречка – выигрывает конкуренцию за пищу и влагу. Люпин и горчица выделяют вещества, замедляющие рост других растений.

Мульчирование

Мульча не только сохраняет влагу в почве и помогает лучше регулировать ее температуру. Она также блокирует солнечный свет, что препятствует росту сорняков. К тому же это вполне экологичный метод. В роли мульчи могут выступать солома, древесные опилки, галька, скошенная трава – то есть полностью природные материалы. Также можно использовать агроволокно. Мульчирование позволяет сократить использование гербицидов и снизить частоту прополок.

Использование почвопокровных растений

Такие виды работают примерно по тому же принципу, что и мульча. Они создают плотный ковер зелени, через который не могут прорасти сорняки. Этот метод лучше использовать в садах или на декоративных участках огородов. Почвопокровными считаются некоторые виды роз, стелющихся по земле, ковровые кустарники (кизильник лежачий), вечнозеленые хвойники (некоторые виды можжевельника), отдельные лиственные многолетники (очиток, барвинок, живучка, чабрец, шиловидные флоксы и т.д.)

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