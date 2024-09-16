Как и когда нужно обрезать лаванду: советы для новичков

Лаванда – устойчивая и неприхотливая культура, однако качество цветения зависит от правильной и своевременной обрезки. Осенняя стрижка нужна для подготовки растения к зиме.

Ранняя обрезка может спровоцировать рост новых побегов, которые не успеют одеревенеть до зимы. OBOZ.UA рассказывает, как и когда следует обрезать лаванду.

Зачем обрезать лаванду

Необрезанные кусты будут более подвержены болезням, а сильное одревесневание или чрезмерный рост могут вызвать падение растения.

Важно делать обрезку дважды в год, чтобы лаванда имела возможность развивать корни и иметь силу для продолжительного цветения.

В заросших кустах плохая циркуляция воздуха, а это идеальная среда для грибковых спор.

Как правильно обрезать лаванду

В первую очередь о главном: для обрезки нужно использовать чистые инструменты. Ножи, секаторы или ножницы следует предварительно продезинфицировать.

Первую обрезку всегда нужно проводить весной сразу после того, как лаванда зацветет первыми цветами. Садоводы условно называют весеннюю стрижку "мягкой обрезкой", основная цель которой – поощрить рост цветов и листьев.

Подождите, пока первые цветы не начнут высыхать, чтобы начать обрезку. Найдите одревесневшую крону растения, а затем поднимитесь на 5-10 см от основания. Нельзя разрезать жесткие коричневые части нижнего стебля.

Осеннюю обрезку следует проводить за 5-6 недель до наступления первых заморозков. Ее основная цель – направить энергию растения вниз, к корням. Если лаванда будет хранить больше питательных веществ в корневой зоне, это поможет пережить зимние морозы.

Зимой лаванда может потерять часть побегов и упасть во время сильных ветров. Обрезка обеспечит лучшую циркуляцию воздуха во время влажной или снежной погоды. Во время осенней обрезки можно сократить 2/3 растения. Найдите центральную крону и осторожно срежьте зеленые стебли примерно на 3-5 выше. Остальные приросты следует оставить у основания растения.

Самое важное, о чем следует помнить во время обрезки: не нужно срезать одревесневшую крону, ведь это базовая часть растения, опосредующая рост между подземной и надземной частями.

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