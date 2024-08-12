Как и когда высадить клубнику осенью, чтобы собрать небывалый урожай летом

Осенняя посадка клубники имеет ряд преимуществ. Кусты обычно хорошо приживаются – в этот период меньше испаряется влага и они не подсыхают. Клубника будет не спеша наращивать корневую систему, ведь даже зимой процесс роста полностью не прекращается.

Почва осенью хорошо прогрета и долго отдает тепло. В целом, заморозков бояться не стоит, достаточно просто накрыть посадки на ночь агроволокном. OBOZ.UA рассказывает, как и когда сажать клубнику осенью.

Сидераты и севооборот

Перед высадкой клубники следует подкормить почву сидератами:

люпин и бобовые культуры насытят грядку азотом;

рапс и горчица богаты фосфором, очищающим землю от ряда болезней и вредителей;

гречиха содержит калий;

овес уничтожает нематоду.

Следует учитывать и правила севооборота. Нельзя сажать клубнику после:

пасленовых культур;

подсолнечников и топинамбура;

фенхеля;

малины;

кабачков или огурцов;

капусты.

Где сажать клубнику

Клубнике нужно солнечное, защищенное от холодного ветра место. При недостаточном освещении ягоды тоже будут, но мелкие и кислые.

Идеальным для посадки будет суглинок, богатый гумусом, со слабокислой реакцией. На песчаных и заболоченных местах урожая ждать не стоит. В низине кусты не получат достаточно света и тепла, а корневая система может загнить от избытка влаги.

Как сажать клубнику

Перед посадкой следует подготовить грядки, внести под перекапывание удобрение и подождать, пока почва просядет. В ямки можно засыпать горсть перегноя, столовую ложку золы, чайную ложку суперфосфата или сделать минеральную подкормку согласно инструкции.

Также следует удалить определенную часть листьев. Если до начала морозов гарантировано есть более месяца времени, можно оставить только 2-3 молодых средних листика, остальные осторожно обрезать у основания. Это нужно, чтобы испарялось меньше влаги, а корневая система быстрее разрасталась.

Если же до заморозков осталось меньше месяца, а погода уже дождливая и прохладная, испарение влаги происходит не так интенсивно, поэтому обрезать надо только сухие и хилые листья.

Сердце (центр розетки) должно находиться на поверхности грунта, ведь углубление приведет к выпреванию. А слишком высоко расположенная точка роста может привести к обнажению корней. Это тоже опасно, ведь растение зимой просто замерзнет.

После посадки кусты нужно обильно полить и замульчировать торфом или перегноем. Для полива лучше использовать теплую отстоянную воду. Слишком холодная вода и чрезмерный полив способствуют развитию гнили.

Если зимой на грядке лежит пласт снега толщиной 15 см, то клубника выдержит и 30-градусный мороз. А кусты без снежного укрытия начинают замерзать при -12 ⁰С. Укрыть клубничную грядку можно кукурузными сухими стеблями, лапником, соломой, хворостом или агроволокном.

Когда сажать клубнику

Сроки посадки зависят от погодных условий. Лучше приступать к работе, когда спадет жара и начнется период дождей. Тогда больше вероятность, что укоренение пройдет успешно.

Есть несколько типов посадки клубники:

ранний (август – середина сентября) – пригоден для почти всех регионов Украины, кроме южных;

средний (с 15 сентября по 15 октября) – пригоден для всех регионов;

поздний (за 15-20 дней до предполагаемого начала заморозков) – больше всего подходят для юга.

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