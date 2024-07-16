Как идеально нанести бронзер, румяна и хайлайтер: лайфхак, который станет вашим любимым

В мире красоты есть множество продуктов, которые могут улучшить вашу внешность и придать лицу свежесть, объем и сияние. Но идеальный макияж всегда начинается с правильной техники нанесения.

Чтобы выглядеть максимально натурально и удачно подчеркнуть особенности лица, следует использовать один простой, но действенный лайфхак. Им поделилась популярная визажистка в своих социальных сетях.

Бронзер, румяна и хайлайтер – неотделимые инструменты для создания хорошего образа. Однако если нанести их слишком далеко друг от друга или слишком низко, то можно обезобразить лицо и создать иллюзию обвисшей кожи.

Конечно, чтобы найти свою идеальную технику нанесения косметики, можно экспериментировать, но это займет немало времени и усилий. К счастью, существует универсальный лайфхак, который гарантирует идеальное размещение ваших румян, бронзера и хайлайтера. С помощью него вы быстро нанесете макияж и будете выглядеть великолепно.

Техника одновременного нанесения бронзера, румян и хайлайтера

Возьмите три своих пальца: указательный, средний и безымянный, и положите их на кожу между скулой и глазницей, так как показано на фото.

Кончики пальцев будут указывать на идеальные места, где должны размещаться тени и блики. Нанесите немного жидкого бронзера у безымянного пальца, румяна у среднего и хайлайтер у указательного.

Затем тщательно растушуйте все продукты по направлению к виску, чтобы между цветами появился плавный переход. Но в любом случае не смешивайте продукты вертикальными движениями, ведь это может создать грязь.

Возможно, вам непривычно наносить бронзер столь высоко, но на самом деле это идеальное его расположение. Таким образом тень, которую вы подчеркнули, будет тянуть ваше лицо вверх, создавая лифтинговый эффект.

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