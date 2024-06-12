Как идеально помыть окна без лишних страданий: полезный лайфхак

Чистые окна – это не только красиво, но и возможность наслаждаться естественным светом без препятствий. Однако иногда их очищение может быть настоящим вызовом.

Полосы, разводы, мокрые рамы и тому подобное могут доставить хлопоты даже самой опытной хозяйке. Поэтому Apartment Therapy поделились пошаговым методом мойки окон, благодаря которому вы забудете об этих проблемах.

Сетки на окнах

Если на ваших окнах стоят сетки, снимите их и очистите. Сначала сделайте это с помощью пылесоса, чтобы избавиться от подавляющей части пыли. А затем, если сетки нуждаются в более глубокой очистке, то поместите их в ванную или душ и вымойте теплой водой с мылом.

Рамы

Полностью откройте окна и с помощью пылесоса очистите раму, щели и пороги. Сделайте это до того, как начнете мыть стекло, чтобы грязь не попадала на уже чистую поверхность.

Также вы можете снять шторы, чтобы постирать их.

Окна

Налейте раствор из жидкого мыла или белого уксуса в бутылку с распылителем и распылите жидкость на стекло. Затем используйте мягкую влажную губку, чтобы протереть окна.

Избегайте агрессивных химикатов, чистящих средств с аммиаком и всего, что имеет высокое содержание спирта. Такие моющие средства могут привести к потере прозрачности или повреждению стеклянной поверхности.

Также не мойте окна в жаркие солнечные дни. Высокие температуры могут способствовать слишком быстрому испарению жидкости, что способствует появлению полос и разводов.

После того, как вы вытерли все загрязнения, протрите окна досуха сверху вниз с помощью скребка для стекла или тряпки из микрофибры.

В конце концов повторите процедуру с внешней стороны и верните сетки на место.

Квартиры на высоком этаже

Если вы живете в многоэтажном здании на верхнем этаже, то очистить окна с наружной стороны может быть очень трудно, если они не открываются вовнутрь.

Для того чтобы не оставлять стекла наполовину грязным, вы можете воспользоваться скребком для окон на длинной ручке или использовать специальные магнитные, вакуумные очистители.

Также подумайте о том, чтобы нанять профессиональную службу мойки окон.

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