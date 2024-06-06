Как почистить чугунные решетки на плите и не повредить покрытие: лайфхак

Кухня – это особое место в каждом доме, где люди не только готовят, но собираются всей семьей. Поэтому важно держать эту комнату в чистоте и порядке.

Однако некоторые вещи на кухне бывает очистить невероятно сложно, например чугунные решетки на плите. К счастью, Better Homes & Gardens поделился методом, который поможет справиться с загрязнениями быстро и не повредить их покрытие.

Во время приготовления пищи избежать брызг масла и периодического переливания еды почти невозможно. В результате чугунные решетки плиты покрываются загрязнениями, от которых довольно трудно избавиться.

Однако есть один эффективный метод чистки, который не нуждается в специальных средствах и инструментах и предотвращает повреждение чугуна.

Как часто чистить чугунные решетки

Чугунные решетки плиты следует чистить еженедельно, если вы часто готовите, и ежемесячно, если редко. Кроме того, если при использовании плиты на нее попала пища или масло, то после того, как она остынет, сразу помойте ее. Тогда грязь не засохнет и от нее будет гораздо проще избавиться.

Также регулярно наносите тонкий слой кулинарного масла на чистую решетку и запекайте ее в духовке в течение 30–60 минут при температуре примерно 200 градусов.

Инструкция по очистке чугунных решеток

Перед тем, как мыть решетки, нужно дождаться, пока они остынут. Затем наполните раковину водой и добавьте в нее моющее средство. Положите решетки туда и оставьте их не более чем на 10 мин.

Если ваша раковина слишком мала, вы можете использовать пластиковый таз или контейнер.

При помощи щетки с мягкой щетиной или мягкой губки удалите с решеток все загрязнения. Избегайте использования абразивных чистящих средств и металлических губок, ведь они могут повредить чугун.

В завершение промойте решетки под горячей водой и высушите полотенцем. Не оставляйте их, чтобы они высыхали сами по себе, потому что это может привести к появлению ржавчины.

Если на ваших чугунных решетках все же появилась ржавчина, используйте стальную вату и теплую мыльную воду, чтобы избавиться от нее.

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