Как идеально постирать белую кепку: полезные советы

Белая одежда всегда ассоциируется со свежестью и чистотой. Но сохранить ее совершенно белоснежныой и без пятен невероятно трудно.

Особые трудности начинаются, когда нужно ухаживать не за обычными вещами, а за головными уборами. Поэтому House Digest рассказал о том, как легко и правильно постирать такой элемент гардероба как кепку.

Белая кепка не только придает яркости и свежести любому образу, но и в отличие от черных не притягивает ультрафиолетовые лучи и не так сильно нагревается на солнце, что делает ее идеальным летним аксессуаром. Однако пот, средства для волос, пыль и грязь могут быстро превратить белый головной убор в нечто неприглядное. Но не стоит расстраиваться. Правильный подход к стирке и несколько проверенных советов помогут вернуть вашей кепке первоначальный вид.

Подготовка к стирке: что нужно знать

Перед началом стирки обязательно ознакомьтесь с этикеткой на кепке. Если указано, что изделие подходит только для химчистки, лучше всего обратиться к профессионалам. Однако если указано, что ручная стирка допустима, смело беритесь за дело.

Следует также сначала проверить действие моющего раствора на небольшом незаметном участке под ободком кепки, чтобы убедиться, что материал не пострадает.

Пятна

Если на кепке есть несколько незначительных пятен, наилучшим вариантом будет точечная стирка. Это особенно важно для бейсболок с картонным каркасом, поскольку вода может его повредить.

Для очистки можно использовать перекись водорода, которая благодаря своим природным отбеливающим свойствам хорошо удаляет пятна от пота. Дистиллированный уксус, мыльный раствор или пищевая сода тоже эффективны, но их нужно предварительно смешать с водой.

Нанесите выбранный раствор на пятно с помощью ватной палочки, бумажного полотенца или белой микрофибровой ткани. Чистой зубной щеткой осторожно вотрите его в пятно и оставьте на 10 минут. Затем промойте место теплой водой. Если пятно не исчезло, повторите процедуру.

Глубокая очистка

Если кепка имеет несколько пятен или загрязнена сильно, стоит постирать ее полностью. Для этого смешайте мерную ложку пищевой соды, чашку перекиси водорода и столовую ложку мягкого моющего средства в емкости с теплой водой.

Замочите кепку в этом растворе на 30 минут, а затем осторожно почистите ее щеткой с мягкой щетиной или зубной щеткой, чтобы удалить остатки грязи. Затем промойте ее чистой водой и используйте белое полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу.

Сушка и уход после стирки

Сушить кепку лучше естественным путем – повесив ее на воздухе. Использование стиральной или сушильной машины может деформировать головной убор.

Если вы все же хотите постирать кепку в стиральной машине, положите ее в сетчатый мешок или специальную клетку для стирки и выберите деликатный режим. Однако даже в этом случае сушите кепку только на воздухе, избегая использования сушильной машины.

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