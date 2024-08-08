Как избавиться от пятен от дезодоранта на одежде и что сделать, чтобы они больше не появлялись

Новая белая рубашка или черная футболка – это маленькая радость, которая делает жизнь лучше, особенно когда вы утром надеваете эту вещь. Но довольно быстро вы можете заметить под мышками пятна – это следы от дезодоранта, требующие немедленной стирки.

Эти следы считают очень стойкими и сложными для удаления. Однако эксперты по уходу за одеждой знают несколько лайфхаков, как справиться с задачей как на белых, так и на цветных тканях. OBOZ.UA собрал их советы.

Как правильно чистить вещи с пятнами от дезодоранта

Во-первых, не медлите. Беритесь за удаление, как только вы заметите следы дезодоранта. С течением времени эти пятна действительно становятся чрезвычайно устойчивыми и их становится невозможно вывести.

Начните с того, что возьмите мягкую щетку и потрите сухую ткань, чтобы удалить твердые частицы дезодоранта. Далее прополощите одежду в теплой воде, чтобы разбавить пятно.

Следующим шагом беритесь за моющее средство. Выбирайте качественный продукт, эффективный именно против пятен. Нанесите немного на загрязненное место, слегка потрите его и оставьте на 20 минут.

Не выполаскивайте средство, а отправляйте вещь в стиральную машину вместе с ним. Выстирайте одежду привычным способом.

Чтобы убрать остатки дезодоранта в конце цикла стирки, воспользуйтесь ополаскивателем для тканей. Используйте его в соответствии с инструкцией, налив в лоток машины.

Когда стирка завершится, извлеките вещь из барабана и осмотрите. Если пятно осталось, повторите очистку сразу. Не кладите ее в сушилку, если на ткани остались следы дезодоранта. Тепло только закрепит их.

Как отмыть следы дезодоранта от белых вещей

На белых вещах дезодорант оседает желтыми полосами. Чтобы избавиться от его остатков, попробуйте обработать загрязненное место горячей водой. Она может расплавить нежелательные следы.

Для начала щедро полейте пятно кипятком, затем обработайте смесью пищевой соды, перекиси водорода и воды в равных частях. После этого постирайте вещь в стиральной машине, как обычно. Сушить такую вещь лучше на воздухе.

Как предотвратить появление пятен от дезодоранта

Впрочем, проще не допустить появления пятен дезодоранта, а не бороться с ними. Вот что поможет предупредить проблему:

прежде чем одеваться, дождитесь пока дезодорант полностью высохнет;

попробуйте перейти на средства без содержания алюминия;

каждый раз перед стиркой предварительно обрабатывайте зону подмышек, даже если не видите следов дезодоранта;

стирайте вещи в максимально горячей воде с использованием дополнительных средств, таких как отбеливатель и ополаскиватель.

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