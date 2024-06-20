Как использовать пластиковые контейнеры из-под фруктов и овощей: оригинальная идея

Покупая продукты в супермаркете, мы приносим домой немало пластика, в частности, тонких посудин, в которых продаются некоторые ягоды, фрукты и овощи. Обычно такие контейнеры изготавливают из полипропилена, трудно поддающегося переработке.

Слоган экологически сознательных людей звучит так: "Отказаться, сократить, повторно использовать, переработать". Так что, если вы не можете полностью отказаться от таких контейнеров, попробуйте найти им другое применение. OBOZ.UA подскажет несколько идей.

Органайзер для веревок и нитей

В таких контейнерах удобно хранить бечевки, нити, ленты, садовый шпагат и другие подобные материалы. Просто протяните конец в вентиляционное отверстие, и ваша нить для вязания никогда не запутается, а отрезать нужное количество ленты станет гораздо проще. К тому же в одном контейнере можно таким образом удобно хранить несколько мотков, ведь и отверстие в нем не одно.

Ящик для рассады

Поскольку пластик таких контейнеров легко прорезается, они могут оказаться очень удобными емкостями для рассады. Проделайте в дне несколько дренажных отверстий, заполните контейнер субстратом и посейте семена. Закройте его крышкой и получите миниатюрный парник. Так же можно выращивать микрогрин.

Органайзер материалов для творчества

Если у вас есть ребенок, любящий рисовать или лепить, такой контейнер может стать удобной палитрой для красок или коробкой для хранения материалов. Его не жалко будет выбросить и легко заменить, если он запачкается или повредится.

Миниатюрный дуршлаг

Если у вас есть сад и любите употреблять плоды, сорванные прямо с деревьев и кустов, такой контейнер может послужить удобным дуршлагом для их мытья. Сложите ягоды или мелкие фрукты и полейте их водой. Они сразу будут готовы к употреблению.

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