Как избавиться от беспорядка в шкафу: простой и интересный способ

Смена сезона – идеальное время для уборки в шкафу. Сейчас мы меняем легкие вещи на теплые и заодно можем легко навести порядок на вешалках и полках.

Впрочем, будем честными, расчистка шкафа может быть невероятно изнурительной, особенно если вы не знаете, с чего начать. Большинство советов, которые вы найдете в Интернете, порекомендуют вам достать все вещи, посортировать их на категории, а затем вернуть назад, продать или выбросить. На это уходят долгие часы и не все могут потратить столько времени и усилий на приведение в порядок гардероба. Поэтому OBOZ.UA рассказывает о еще одном лайфхаке, который точно будет вам по силам.

Этот метод уборки напоминает игру на удачу с числами. Начните с того, что выберите число, которое не кажется вам слишком большим, и поставьте себе цель каждый день вынимать из шкафа именно столько вещей.

Это один из лучших способов упорядочить все виды одежды, поскольку позволяет легко преодолеть психологический барьер и создать разумный ритуал преодоления беспорядка. Чтобы выбрать количество вещей, которые вам нужно просмотреть каждый день, вы можете просто бросить игральный кубик или воспользоваться генератором случайных чисел, задав диапазон от 1 до 10.

Прежде чем выбрать число, постарайтесь определить, что именно вам нужно сделать с вашими вещами. К примеру, вы хотите перебрать их на предмет оставить или избавиться. Это будет категория, для которой вы определяете число. Другие подобные категории могут включать порванные или заношенные вещи, которые следует выбросить; одежду, которую вы хотите пожертвовать или продать; обувь, которая натирает; одежду, которая вам больше не подходит по размеру, и так далее.

Что касается диапазона чисел, здесь правила устанавливаете только вы. Но обычно комфортен диапазон до 10 или до 20 – в зависимости от вашего личного свободного ресурса времени и сил в день. Если вы будете повторять этот процесс в течение нескольких дней или раз в неделю в течение нескольких месяцев, вы постепенно сможете получить красивый гардероб без беспорядка.

Чтобы поддерживать порядок в шкафу надолго с помощью этого метода, старайтесь играть снова всякий раз, когда приобретаете что-то новое. Купили новый свитер? Выберите номер и избавьтесь от чего-то старого. Добавили несколько новых бус в коллекцию? Снова выберите номер.

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