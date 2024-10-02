Что делать, если дом постоянно кажется грязным: советы, которые точно исправят ситуацию

Если вы тратите слишком много времени и усилий на уборку, но дом до сих пор не выглядит идеально чистым – возможно, стоит пересмотреть свой подход к этому процессу. Между чистотой и опрятностью есть разница.

Вы можете постоянно мыть пол и вытирать пыль, а в доме все равно не будет атмосферы уюта. Эксперты рассказали, что делать, если дом постоянно кажется грязным.

В первую очередь стоит избавиться от привычки накапливать ненужные вещи в бесполезных надеждах на то, что они когда-нибудь вам таки понадобятся.

По словам специалистов, меньше беспорядка означает больше времени на уборку, ведь вы не бегаете по квартире, собирая старье. Прекратив финансовые перерасходы на ненужные вещи, которые будут только способствовать беспорядку, вы сэкономите время и средства.

Вместо того чтобы браться за весь дом сразу, стоит сосредоточиться на одной конкретной зоне. Не сосредотачивайтесь на мелочах, а методично и упорядоченно проработайте проблему от малейших деталей до самых общих. Например, в гостиной находите вещи, которые должны лежать в спальне или на кухне – и здесь важно не "играть в пинг-понг", перебегая с места на место, а сложить все в гостиной, а затем отнести в нужную комнату . Этот способ уборки называется метолом круга.

Для эффективной уборки стоит запастись мусорными пакетами, чтобы сразу избавиться от всего этого хлама.

Можно создать приятную атмосферу – включить музыку в полную мощность, открыть окна и т.д.

Также есть популярный метод 20/10, который заключается в том, чтобы делать короткие перерывы между делами: 20 минут на уборку, 10 минут – на отдых. Установите таймер и приступайте к уборке. Когда таймер даст звуковой сигнал, следует просто остановиться и переключиться на другое приятное дело: выпить кофе, поскролить ленту в соцсетях. Название 20/10 – условное. Можно устанавливать любые удобные интервалы: 30/15, 15/5 и т.д.

Уборку следует производить по схеме: сверху-вниз, слева-направо – например, убрать пыль с кондиционера или поверхностей и продвигаться вниз к полу.

От известкового налета на контактирующих с водой поверхностях лучше всего поможет белый уксус. Налейте немного средства на чистую тряпку и протрите краны. О других советах, как избавиться от следов мыла и известкового налета в ванной – читайте в материале.

А самое лучшее средство от плесени – перекись водорода. Распылите его на грибковые споры и оставьте на 3-5 минут.

Можно рассматривать процесс наведения порядка в доме не как неприятную рутину или повинность, а как своеобразную терапию, успокаивающую и упорядочивающую мысли. Так советует и Мари Кондо, разработавшая метод уборки в шкафах, заключающаяся в сочетании функциональности и удовольствия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как почистить столовое серебро с помощью привычного кухонного продукта.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.