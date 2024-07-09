Как избавиться от гусениц на огороде: безопасные способы

Хотя гусеницы со временем и превращаются в прекрасных бабочек, все же к тому времени они могут нанести серьезный вред вашему саду и огороду. Эти создания питаются листьями и могут съедать большой объем зеленой массы, вызывая даже гибель огородных культур.

К счастью, чтобы избавиться от гусеницы, не обязательно прибегать к обработке растений агрессивными химикатами. OBOZ.UA собрал несколько рецептов средств из доступных и безопасных ингредиентов, которые защитят ваши насаждения.

Ароматические травы

Гусеница очень не любит растения, обладающие выраженным ароматом. К таким можно отнести мяту, лаванду, розмарин и т.д. Поэтому поинтересуйтесь правилами соседства культур и там, где это возможно, высаживайте такой красивый и ароматный защитный барьер. Так же хорошо может сработать опрыскивание соответствующим эфирным маслом.

Перечно-чесночное опрыскивание

Еще один класс натуральных веществ, которые отпугивают гусениц, это жгучие компоненты из перца и чеснока. Сделайте водный настой из этих продуктов и опрыскивайте им проблемный участок. Но будьте осторожны, соответствующие вещества могут оставлять ожоги на листьях, поэтому хорошо разбавляйте настой.

Натуральное мыло

Обычно огородные вредители не любят контакт с мылом, поэтому мыльное опрыскивание может быть очень эффективным в борьбе с ними. Для изготовления средства выбирайте натуральный продукт – хозяйственное или кастильское мыло. Растворяйте его в воде и наносите на листья методом распыления.

Цитрусовые фрукты

Для защиты огорода вы можете воспользоваться цитрусовыми двумя способами. Например, просто разбросайте кожуру апельсинов, лимонов или других фруктов между растениями. Или приготовьте опрыскивание с любым цитрусовым эфирным маслом.

Защитные обертывания

Защитить ваши овощи и зелень от гусениц может полупрозрачная ткань или мелкая сетка. Но обращайте внимание на то, сколько тени она дает. Покров не должен блокировать овощам солнце.

Опрыскивание из ревеня

Отлично защищает от гусеницы и обработка отваром из ревеня. Измельчите стебли растения, вскипятите такое количество воды, чтобы на 1 часть мякоти приходилось 3 части жидкости, вбросьте в кипяток ревень и хорошо перемешайте. Варите на небольшом огне 30 минут. Далее охладите отвар, процедите и разведите чистой водой в соотношении 1:3. Для эффективности можно добавить 1 чайную ложку мыла на литр средства. Этой смесью опрыскайте огород.

Привлечение птиц

Гусеница – желанная добыча для птиц. Помогите им найти ее – установите рядом с участком кормушки. Но не забудьте перед тем накрыть будущий урожай сеткой, потому что вместе с вредителями птицы бывают не прочь поживиться мякотью плодов.

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