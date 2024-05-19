Как избавиться от клевера на газоне: инструкция для дачников

Идеальность зеленого газона портят сорняки. Причин разрастания сорняков множество – от неправильной подготовки перед закладкой газона до ошибок в уходе. Клевер не только портит декоративный вид газона, но и может действовать как растение-агрессор, вытесняя, например, злаковые травы.

Клевер очень неприхотлив. Собирая азот из атмосферы и превращая его в пригодную для растений форму, клевер белый быстро разрастается даже на бедной почве, где традиционное травяное покрытие начинает засыхать из-за нехватки азота. Специалисты рассказали, как избавиться от клевера на газоне.

Совет 1

Опытные садоводы отмечают, что со временем здоровый газон победит все виды сорняков, в том числе белый клевер. При выращивании в хорошем грунте и обогащении достаточным количеством влаги дерен разрастается интенсивнее, чем клевер. Дерен может врастать в колонии клевера, уменьшая способность сорняков улавливать солнечный свет. Вскоре клевер исчезает, потому что не может жить без солнечного света.

Здоровый газон начинается с хорошей почвы. Богатый питательными веществами хорошо дренированный суглинок является основой пышного газона. Достаточная влажность – еще один компонент. Дерен процветает, когда получает около 2,5 см воды в неделю от осадков или орошения.

Высота кошения также влияет на здоровье дерна. Газонную траву лучше поддерживать на высоте около 7,5 см. Поддержание газона на более высокой или меньшей высоте скашивания потенциально открывает почву для укоренения семян сорняков.

Совет 2

Подкормка – эффективный способ ограничить рост клевера. Как правило, газоны, "зараженные" белым клевером, растут на почве с низким содержанием азота. Клевер может собирать азот из атмосферы, чтобы удовлетворить свои потребности, но дерн на это не способен.

Для быстрого результата можно применить синтетические азотные удобрения, разработанные для газонов – их лучше вносить весной или осенью.

Есть и естественный способ насытить грядку азотом. Нужно просто рассыпать тонкий слой компоста – это обогатит почву многими питательными веществами.

Совет 3

Гербициды уничтожают белый клевер, если применять их в нужное время. Хотя у вас может возникнуть соблазн принять меры, применяя гербицид весной или летом, когда клевер пышный и буйно растет, подождите несколько месяцев, чтобы получить наилучшие результаты. Исследования показывают, что осень является наиболее эффективным временем для применения широколиственных гербицидов, специально разработанных для белого клевера.

Совет 4

Клевер является источником пищи для различных опылителей. Средства борьбы с клевером, в частности, синтетические удобрения и гербициды, могут негативно влиять на окружающую среду. Природные удобрения действуют медленнее синтетических, но обеспечивают долгосрочное улучшение почвы.

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