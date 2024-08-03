Как избавиться от крапивы на огороде: самые действенные способы

Крапива – травянистое многолетнее растение, которое может стать настоящим агрессором на грядке. И речь не только о физических ожогах, возникающих от контакта с листьями. Крапива очень быстро истощает почву – другим культурам почти не остается полезных веществ.

OBOZ.UA разбирался, как избавиться от крапивы на огороде. Эффективные меры будут предотвращать разрастание и других сорняков.

Как вывести крапиву

Крапива быстро захватывает грядки, обильно засыпая своими мелкими семенами все вокруг. Есть несколько действенных способов удалить крапиву и другие сорняки, не прибегая к радикальным химическим методам.

Сначала следует позаботиться о безопасности и защите: надеть перчатки и соответствующую одежду, чтобы максимально защитить кожу рук и ног. Брюки должны быть из плотной ткани, а кофты – с длинными рукавами. Это уменьшит риск раздражений и ожогов, возникающих даже от легкого прикосновения к листьям.

Самый простой способ – ручное удаление. Просто схватите крапиву за побег и вырвите вместе с корнями. Важно действовать осторожно, чтобы не рассыпать семена растения.

Можно ли косить крапиву

Специалисты говорят, что крапиву можно косить сечкой, триммером или газонокосилкой. Такой способ будет актуален, если растения разрослись на большой площади.

Даже прикорневое удаление крапивы будет иметь пользу – при срезе верхушек происходит угнетение роста. Однако есть и нюансы – этот метод часто приводит к рассеиванию семян, то есть крапива может внезапно появиться на соседней грядке.

Способ мульчирования

Замульчировать грядку с крапивой легко – достаточно покосить сорняк и покрыть плотным слоем мульчи. Понадобится также солома или древесная кора. Таким образом происходит блокировка доступа к свету, что угнетает разрастание крапивы.

Поможет ли перекапывание грядки

Эксперты говорят, что это действенный метод. Грядку следует перекопать на глубину 30-40 см. Крапива часто имеет длинные корни, поэтому обработка должна быть достаточно глубокой.

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