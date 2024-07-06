Как вырастить в собственном саду ароматную вербену: советы для новичков

Вербена – довольно неприхотливое растение. Сеять семена, прошедшие стратификацию, можно уже в марте-апреле, а высадка сеянцев в почву происходит во второй половине мая или начале июня. Цветет вербена довольно долго – с июня по октябрь, поэтому станет настоящим украшением сада.

В конце лета полив следует постепенно сокращать, а подкармливать растение нужно 3-4 раза в сезон. Как вырастить в собственном саду ароматную вербену – читайте в материале OBOZ.UA.

Как вырастить вербену

У некоторых видов вербены семена покрыты плотной оболочкой – это очень усложняет процесс прорастания. Поэтому садоводы часто прибегают к стратификации, то есть обработке семян холодом. Посадочный материал следует разложить на влажной ткани, поместить непрозрачный полиэтиленовый пакет и положить в холодильник на 4-5 дней.

Семена, прошедшие стратификацию, можно сеять как сразу в открытый грунт, так и на рассаду. Посев на рассаду производят в марте: контейнеры наполняют легкой гумусной землей с песком или перлитом. Через 20-30 дней, когда вербена начнет прорастать, можно перенести емкости в более холодное место.

Молодую вербену нужно опрыскивать водой только при пересыхании почвы. Высадку на грядку производят когда окончательно установится теплая погода. Вербена выдержит короткие похолодания, но длительные заморозки могут нанести росткам непоправимый вред.

Как сажать вербену

Посадка вербены варьируется в зависимости от сорта: цветы компактных видов следует высаживать на расстоянии около 20 см, а между кустами стелющихся сортов должно быть не менее 25-30 см. В ямки нужно предварительно набросать немного дренажного материала – так вода не будет застаиваться в корнях растений.

Как ухаживать за вербеной

Регулярный полив требуется в период активного роста и цветения растения, а во второй половине лета уровень увлажнения следует сократить. Также следует проводить рыхление грядки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха для корневой системы.

Садоводы советуют замульчировать участок перепревшими листьями или декоративным материалом при высадке вербены – так сорняков будет значительно меньше.

Вербена нуждается в минеральных и органических удобрениях, при чем органику вносят только один раз в сезон, чтобы не перегрузить почву азотом. От азота вербена будет пышно зеленеть, но, к сожалению, не зацветет. 3-4 раза в сезон можно использовать комплексное удобрение.

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