Как избавиться от летающих муравьев и других насекомых дома: пять действенных вариантов, которые почти ничего не будут стоить

Независимо от того, остаетесь ли вы дома или наслаждаетесь летним солнцем на веранде, вам могут надокучать крылатые и не только насекомые. Это могут быть летучие муравьи, плодовые мушки или другая мошка.

Такие гости могут не только нарушать наше спокойствие, но и создавать опасность для здоровья и наносить вред нашим домам. Поэтому OBOZ.UA собрал несколько советов, как избавиться от незваных гостей.

Используйте силу натуральных ароматов

Некоторые ароматы являются натуральными репеллентами, не требующими специальных условий использования. К ним можно отнести запахи цитрусовых фруктов, мяты и эвкалипта, но ими список не ограничивается. Подумайте об использовании эфирных масел или свеч с этими ароматами, чтобы создать приятный аромат в вашем доме и одновременно избавиться от насекомых.

Создайте физический барьер с помощью натуральных репеллентов

Кроме репеллентов на основе запахов есть еще несколько натуральных веществ, которые не нравятся насекомым. Это, например, диатомит – нетоксичный порошок из окаменевших водорослей либо же смесь в равных частях уксуса и воды (или лимонного сока, если запах уксуса вам тоже неприятен). Нанесите эти вещества вокруг точек, через которые насекомые попадают в ваш дом.

Поддерживайте чистоту

Один из лучших способов предотвратить вторжение насекомых в ваш дом – содержать его в чистоте и порядке. Так вы заранее избавитесь от любых приманок, как фрукты, сладости или другая еда, которую любят насекомые, а также уничтожите потенциальные места обитания и гнездования. Регулярно подметайте и пылесосьте пол, протирайте столешницы и часто выносите мусор, чтобы устранить источники пищи для вредителей. Особое внимание уделяйте местам, подверженным воздействию влаги. Кухня и ванная комната могут привлекать насекомых, таких как муравьи или чешуйницы, легким доступом к воде.

Будьте внимательны к трещинам и щелям

Насекомые – мастера проникать в дома через крошечные трещины и щели в стенах, полах и фундаментах. Произведите тщательный осмотр дома и закройте все отверстия. Что-то заблокируйте сеткой, что-то герметиком или другой замазкой. Не забудьте проверить наличие щелей вокруг труб, кабелей и вентиляционных отверстий.

Купите сетку от насекомых

Попрощайтесь с нежелательными гостями, установив высококачественные сетки от насекомых на двери, окна, вентиляционные отверстия и потолки. Сетка от насекомых и москитная сетка будут служить барьером, не позволяя насекомым проникать в ваш дом. При этом они прекрасно пропускают воздух.

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