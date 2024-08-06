Как избавиться от муравьев во дворе: вспомогательное средство имеет каждая хозяйка на кухне

Муравьи – довольно надоедливые домашние вредители. Эти насекомые быстро размножаются, портят продукты и занимают все больше пространства. Кажется, что вывести их просто невозможно.

Но существует метод избавиться от мелких вредителей, еще и без агрессивной спецхимии. Советом поделился в своем TikTok блогер @im_no_gardener. Мужчина после выхода на пенсию начал уделять все свое время садоводству и теперь делится опытом с подписчиками.

По его словам, чтобы избавиться от муравьев, можно воспользоваться их чувствительностью к некоторым запахам, в частности к запаху корицы. Блогер рассказал, что даже щепотка этой специи заставляет насекомых разбегаться.

Известно, что научные исследования подтверждают наблюдение блогера. Ученые делали различные экстракты корицы и тестировали их на муравьях – насекомые действительно предпочитали держаться подальше от обработанных такими веществами мест. Поэтому вы можете насыпать барьер из натуральной корицы в том месте, которое вы хотите защитить от вредителей.

Еще одно эффективное домашнее средство от муравьев – это белый уксус. Когда муравьи проникают в ваш дом, они оставляют феромоны, чтобы предупредить друг друга об источнике пищи и проложить маршрут к ней. Чтобы удалить следы этих феромонов, смешайте одну часть уксуса с тремя частями воды и протрите место, где ходят насекомые салфеткой, смоченной в этой смеси.

Муравьев также отпугивают такие запахи, как мята и лаванда. Смешайте масло лаванды или мяты с водой и распылите смесь на места, откуда приходят насекомые, такие как подоконники и дверные рамы. Это удержит их от проникновения в ваш дом.

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