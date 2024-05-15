Как избавиться от медведки на огороде: самые эффективные методы

Медведка – один из самых грозных вредителей огорода. Насекомое живет в земле и сильно повреждает корнеплоды, прежде всего картофель, но может уничтожать также злаковые, различные овощные культуры и некоторые ягоды и даже молодые плодовые деревья.

Эксперты советуют начинать бороться с медведкой еще весной – в идеале до того, как вы засеете огород. OBOZ.UA собрал несколько эффективных методов.

Мыльный раствор

Если вы заметили на своем огороде норы медведок, попробуйте залить их мыльным раствором. Лучше всего подойдет хозяйственное мыло, ведь оно имеет натуральный состав. Через некоторое время медведка вылезет на поверхность земли и ее можно будет уничтожить.

Яичная скорлупа

Соберите некоторое количество яичной скорлупы и измельчите ее любым удобным для вас способом. Теперь нужно сделать ее привлекательным для насекомого. Для этого к скорлупе добавляют немного нерафинированного подсолнечного масла. Эту смесь нужно закладывать в грунт вместе с саженцами овощей. Когда их попытается атаковать медведка, она наестся скорлупы и погибнет.

Йод

Разведите в ведре воды 10 капель аптечного йода. Этим раствором нужно проливать углубления в земле перед тем, как закладывать туда саженцы или семена. Запах йода будет отпугивать вредителя от молодых растений.

Сладкие приманки

Как и большинство насекомых, медведка любит сладкое. Поэтому сделайте для нее ловушку с сахарной приманкой. Возьмите стеклянную банку, обмажьте ее медом или вареньем и пару ложек положите внутрь. Эту банку нужно закопать на огороде в месте, где может водиться медведка. Вкапывают сосуд так, чтобы края были на уровне земли. За ночь к нему приедет по крайней мере несколько насекомых. Они провалятся в банку и с утра останется их просто уничтожить.

Приманка с пивом

Не меньше меда или варенья медведка любит пиво. Метод изготовления пивной приманки похож: налейте в банку или бутылку с широким горлом немного свежего пива и закопайте ее в землю под углом 45 градусов. Горлышко при этом должно быть на поверхности земли. Насекомые придут на запах напитка и могут прямо в нем и утонуть.

Растительный барьер

Медведкам не нравится запах некоторых растений и они обходят участки, где они высажены. Воспользуйтесь этим. Обсадите грядки с картофелем и другими культурами бархатцами, хризантемами, календулой, луком или чесноком. Вредитель очень неохотно будет преодолевать такой барьер.

Настой валерианы

Еще один сильный растительный запах, отпугивающий медведку. В 10-литровом ведре воды растворите 3 столовые ложки настоя валерианы и после полива добавьте стакан такой смеси под каждое растение. Повторять такую обработку нужно раз в неделю. Обычно через 3-4 недели вредитель просто исчезает из огорода, который обработан таким образом.

Химический барьер

Отпугнуть медведку можно и керосином или нафталином. Эти химические средства следует использовать по периметру огорода, чтобы не допустить попадания вредителя с соседних участков. Прокопайте вокруг своей земли неглубокую канавку, засыпьте ее песком и полейте его разведенным в воде керосином или вместо песка и керосина используйте измельченный нафталин.

Специальные средства

На рынке существует большой выбор специальных препаратов, которыми можно обработать огород, чтобы избавиться от медведки. Проконсультируйтесь с продавцом, чтобы подобрать именно тот, который подойдет именно вам с учетом выращиваемых культур и условий на вашем участке.

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