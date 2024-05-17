Как избавиться от моли в доме: натуральные и химические методы

Моль – это крошечные насекомые, похожие на бабочек, которые могут принести значительный вред вашему дому. Они питаются натуральными волокнами тканей, такими как шерсть, шелк, хлопок и мех.

Эти вредители могут нанести непоправимый ущерб вашей одежде, постельному белью и другим текстильным изделиям. О том, как избавиться от моли, рассказал Better Homes and Gardens.

Моли, питающиеся волокнами тканей имеют золотистый или желтовато-серый цвет. Если вы заметили насекомых или их личинки в своем шкафу, или увидели дыры в своей одежде, то нужно немедленно принять меры.

Натуральные методы, которые помогут избавиться от моли

Горячая вода

Выстирайте вещи, которые можно стирать в горячей воде, при температуре не менее 60 градусов. Если же такая стирка испортит одежду, то лучше отдайте ее в химчистку.

Замораживание

Положите зараженную молью одежду в герметичные пластиковые пакеты, чтобы защитить ее от влаги, и отправьте ее в морозильную камеру на неделю. Это поможет уничтожить яйца и личинки насекомого. После того, как вы разморозите одежду, проветрите вещи на свежем воздухе.

Солнце

Прямые солнечные лучи отпугивают и вредят как самим насекомым, так и их личинкам и яйцам. Поэтому если вас беспокоит моль, то вывесите всю свою одежду на улицу в солнечный день.

Пропаривание

Моль достаточно чувствительна к жаре, поэтому температура выше 50 градусов может ее уничтожить.

Вы можете использовать отпариватель для одежды для обработки тканей от вредителей и их личинок. Уделяйте особое внимание карманам, манжетам и другим местам, в которых моль могла бы отложить яйца.

Эфирные масла

Масла кедра, лаванды и эвкалипта являются природными репеллентами от моли. Нанесите их на ватные диски и положите в шкафчики и ящики.

Травяные пакетики

Наполните, например, чайные пакетики сухими травами и специями, такими как лаванда, чабрец, корица или гвоздика и положите их в шкафы. Их запах будет отпугивать моль.

Химические методы, которые помогут избавиться от моли

Ловушки для моли

Вы можете приобрести в магазине липкие феромонные полоски, привлекающие взрослых самцов моли. Это прервет цикл размножения и снизит общую популяцию вредителей

Инсектицидные спреи

Приобретите инсектицидный спрей против моли и нанесите его на пораженные участки, следуя инструкциям и мерам безопасности.

Если вам не удается справиться с вредителями самостоятельно, обратитесь к профессионалам.

Как предотвратить появление моли

Чтобы снизить вероятность появления моли в вашем доме, следует поддерживать его в чистоте и порядке. Регулярно убирайте и уделяйте особое внимание шкафам, местам для хранения вещей и мягкой мебели.

Протирайте поверхности мыльной водой, ежедневно проветривайте комнаты и не забывайте пылесосить трещины и щели.

Также после покупки любой одежды, особенно подержанной, следует стирать ее перед тем, как носить или хранить в гардеробе.

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