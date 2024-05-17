Как качественно убрать дома без агрессивной химии: лайфхаки

Регулярная уборка защитит дом от распространения бактерий и образования плесени. Агрессивные химические средства могут не только повредить поверхности, но и привести к серьезным проблемам со здоровьем. Пригодятся эффективные природные компоненты, отличающиеся безопасностью и экологичностью.

Эксперты рассказали, какие простые, безопасные и действенные лайфхаки помогут очистить кухню от грязи, жира и грибковых спор. Потребуется сода, уксус и лимонная кислота.

Лайфхак 1

Смешайте ½ стакана пищевой соды с водой и нанесите пасту на дно духовки, боковые стенки и внутреннюю часть стеклянной дверцы, избегая нагревательных элементов.

Дайте смеси настояться. Оставьте пасту минимум на два часа или на ночь.

Сбрызните разбавленным уксусом. Наполните бутылку с пульверизатором наполовину водой и наполовину белым уксусом и распылите его поверх пищевой соды. Кислота в уксусе вступит в реакцию с содой, что поможет удалить пригоревшие пятна пищи из духовки.

Лайфхак 2

Соль является быстрым, дешевым и простым компонентом для очищения духовки. Откройте горячую духовку и осторожно посыпьте немного соли на загрязненные участки. Этот способ наиболее эффективен в процессе приготовления, когда блюда вытекают из емкостей.

Лайфхак 3

Используйте половинку разрезанного лимона, добавьте пищевую соду на мясистую часть, а затем потрите пятна, держа лимон как губку. Кислота смешается с пищевой содой, чтобы естественным образом очистить налипший жир и грязь.

Лайфхак 4

Пригодятся также уксус и мыльный раствор. В бутылке с распылителем смешайте равные части белого уксуса, средства для мытья посуды и воды.

После опрыскивания внутренней части духовки дайте смеси постоять несколько часов. Затем протрите тряпкой или почистите загрязненные места щеткой.

Лайфхак 5

Смешайте 1/2 стакана моющего средства для посуды и 1/2 стакана пищевой соды до образования пасты.

Распределите смесь в духовке с помощью старой зубной щетки или губки. Оставьте на ночь или по крайней мере на несколько часов.

Влажной тряпкой или губкой протрите все поверхности, чтобы духовка стала чистой.

Высокая влажность может привести к появлению плесени. Очистка плитки жизненно важна не только из соображений гигиены, но и для поддержания здоровой среды дома. Какая простая, но эффективная техника поможет очистить плиту до блеска без чрезмерных усилий – читайте в материале.

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