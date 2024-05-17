Как качественно убрать дома без агрессивной химии: лайфхаки
Регулярная уборка защитит дом от распространения бактерий и образования плесени. Агрессивные химические средства могут не только повредить поверхности, но и привести к серьезным проблемам со здоровьем. Пригодятся эффективные природные компоненты, отличающиеся безопасностью и экологичностью.
Эксперты рассказали, какие простые, безопасные и действенные лайфхаки помогут очистить кухню от грязи, жира и грибковых спор. Потребуется сода, уксус и лимонная кислота.
Лайфхак 1
- Смешайте ½ стакана пищевой соды с водой и нанесите пасту на дно духовки, боковые стенки и внутреннюю часть стеклянной дверцы, избегая нагревательных элементов.
- Дайте смеси настояться. Оставьте пасту минимум на два часа или на ночь.
- Сбрызните разбавленным уксусом. Наполните бутылку с пульверизатором наполовину водой и наполовину белым уксусом и распылите его поверх пищевой соды. Кислота в уксусе вступит в реакцию с содой, что поможет удалить пригоревшие пятна пищи из духовки.
Лайфхак 2
Соль является быстрым, дешевым и простым компонентом для очищения духовки. Откройте горячую духовку и осторожно посыпьте немного соли на загрязненные участки. Этот способ наиболее эффективен в процессе приготовления, когда блюда вытекают из емкостей.
Лайфхак 3
Используйте половинку разрезанного лимона, добавьте пищевую соду на мясистую часть, а затем потрите пятна, держа лимон как губку. Кислота смешается с пищевой содой, чтобы естественным образом очистить налипший жир и грязь.
Лайфхак 4
- Пригодятся также уксус и мыльный раствор. В бутылке с распылителем смешайте равные части белого уксуса, средства для мытья посуды и воды.
- После опрыскивания внутренней части духовки дайте смеси постоять несколько часов. Затем протрите тряпкой или почистите загрязненные места щеткой.
Лайфхак 5
- Смешайте 1/2 стакана моющего средства для посуды и 1/2 стакана пищевой соды до образования пасты.
- Распределите смесь в духовке с помощью старой зубной щетки или губки. Оставьте на ночь или по крайней мере на несколько часов.
- Влажной тряпкой или губкой протрите все поверхности, чтобы духовка стала чистой.
Высокая влажность может привести к появлению плесени. Очистка плитки жизненно важна не только из соображений гигиены, но и для поддержания здоровой среды дома. Какая простая, но эффективная техника поможет очистить плиту до блеска без чрезмерных усилий – читайте в материале.
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