Как избавиться от мошек в доме: действенные народные способы

Теплое время года – это не только солнце, отдых, фрукты, но и множество мелких насекомых. Наверняка каждый в жизни хоть раз сталкивался с такой проблемой, как мошки, поэтому знает, насколько они могут быть надоедливыми.

Как правильно, эти мелкие вредители не кусаются и не переносят возбудителей болезней, но все равно могут доставить немало хлопот. Поэтому издание Better Homes and Gardens поделилось действенными способами, которые помогут их избавиться.

В домах и квартирах, как правило, можно встретить два вида мошек;

Грибные мошки, обитающие у переувлажненных комнатных растений;

Плодовые мошки, привлекаемые перезрелыми или испорченными фруктами и овощами.

Избавиться от любых из них довольно легко, ведь существует несколько экономных и эффективных методов.

Ловушка с уксусом и сахаром

Налейте немного яблочного уксуса в миску или чашку и добавьте чайную ложку сахара. Накройте емкость пленкой и сделайте в ней несколько небольших отверстий и поставьте ее у места, где кружат мошки.

Ловушка с испорченными продуктами

Если вас беспокоят именно плодовые мошки, положите в емкость кусочек испорченного фрукта, накройте ее пленкой и сделайте в ней отверстия, чтобы мошки могли залететь внутрь, но не могли вылететь наружу. Впоследствии они погибнут в самодельной ловушке.

Отбеливатель

Если вредители летают вокруг слива раковины, разбавьте пол стакана отбеливателя в 4-х литрах воды и залейте раствор в канализацию, чтобы убить всех насекомых и личинок. Кроме того, можно использовать коммерческие средства для чистки стоков.

Свечи

Наполните тарелку или большую миску водой и добавьте туда немного мыла. Затем поставьте внутрь свечу зажгите ее и убедитесь что в доме темно. Тогда насекомые будут лететь на свечу и гибнут от пламени или мыльной воды.

Липкие ловушки

Если вы не хотите делать ловушку своими руками, попробуйте разместить купленную в магазине липкую ленту для мух и разместите ее возле мест, где собираются мошки.

Однако будьте осторожны, если у вас есть домашние питомцы. Такие ловушки могут быть вредны для их здоровья.

Как предотвратить появление мошек

Если вы успешно лишились беспокоящих вас насекомых, то стоит также принять меры, чтобы они не вернулись.

Поддерживайте низкую влажность в вашем доме, ведь мошок привлекает сырость;

Не забывайте регулярно выносить мусор;

Избегайте чрезмерного полива комнатных растений;

Держите дренажи чистыми и сухими;

Убедитесь, что в оконных сетках нет дыр;

Купите небольшое количество фруктов, чтобы они не успевали портиться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от моли в доме с помощью как натуральных, так и химических средств.

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