Как избавиться от неприятного запаха из труб: домашние методы

Учитывая, сколько грязи и частиц пищи попадает в кухонную раковину каждый день, не стоит удивляться, что сливные трубы быстро забиваются мусорными остатками. С течением времени это приводит к появлению неприятного запаха.

Если вовремя не принять меры, испарения продуктов распада и гниения вскоре распространятся сквозь пробку раковины. Эксперты говорят, что целесообразно регулярно включать промывку канализации в процесс уборки на кухне.

Способ 1

Возможности очищения с помощью уксуса безграничны, не говоря уже об экономической и экологической эффективности средства.

Возьмите полстакана пищевой соды и высыпьте ее в канализацию. После этого добавьте чашку белого уксуса, поскольку этот раствор приведет к естественной реакции, которая разрушает грязь, бактерии и накопление. Дайте смеси постоять примерно 15 минут, затем промойте горячей водой.

Способ 2

Цедра апельсина или лимона, а также бытовая соль – еще один действенный лайфхак.

"Помещая тонко нарезанную цедру непосредственно в канализацию и включив горячую воду, натуральные масла помогают расщепить жир", – отметил Брайан Товард, эксперт Wholesale Domestic.

Соль действует как мягкий абразив, удаляя какие-либо накопления.

Способ 3

Инвестируйте в плунжер или дренажную змейку.

Плунжер – это резиновая присоска, которая работает с силой всасывания, чтобы устранить любые накопления и засоры, которые могут выделять неприятный запах. Уплотните поршень над дренажом и толкайте его вверх-вниз, чтобы создать давление в трубе, которое затем перемещает воду, прочищая засор изнутри.

Если плунжера недостаточно, эффективным решением может быть дренажная змейка, представляющая собой длинную гибкую трубу или кабель, что вставляется в раковину на кухне или в ванной. Затем он разворачивается и закручивается внутри трубы с помощью ручки на одном конце и удаляет накопление или засорение.

Способ 4

Конечно, лучше всего использовать экологические методы, но иногда понадобится более сильный раствор. Ищите составы, безопасные для всех водопроводных систем. Используйте защитные перчатки и при необходимости очки. Не допускайте детей и домашних животных в комнату при использовании агрессивных химикатов.

Не смешивайте средства для деблокирования стоков с другими очистительными химическими веществами или кислотами, поскольку это может привести к выделению опасных газов.

Меры предосторожности

Никогда не выливайте жир и масло в канализацию, поскольку это не только приведет к засорению в трубах, но и ухудшит состояние канализации, способствуя накоплениям, известным как "жировые горы". Это похожие на камень вещества, состоящие из жира, масел, грязи и веществ, которые нельзя смыть. Затем эти закупорки задерживают частицы пищи и другие кусочки мусора, создавая идеальную среду для размножения бактерий и вызывая неприятные запахи.

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