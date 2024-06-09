Как избавиться от неприятного запаха ног в обуви летом: простой метод, который лишит вони

Вместе с отпусками, прогулками на природе и барбекю, лето доставляет и определенные неудобства. Среди них можно выделить повышение потливости.

Летом, когда жарко проблема неприятного запаха ног становится особенно актуальной. К счастью, The Sun поделился бюджетным и эффективным способом, который поможет избавиться от этой проблемы.

Неприятный запах ног возникает не из-за самого наличия пота, а из-за того, что во влажной среде очень быстро размножаются бактерии. В жаркие дни эта проблема обостряется, ведь большинство обуви, особенно если она сделана из синтетических материалов или имеет недостаточную вентиляцию, не позволяет влаге испаряться достаточно быстро.

Конечно, ноги можно помыть и легко избавиться от неприятного запаха, но за время ношения он просачивается в обувь. Кажется, что это приговор, однако на самом деле можно легко справиться с этой проблемой с помощью обычной пищевой соды.

Лучшее средство против вони

Пот, который от природы слегка кислый, взаимодействует с бактериями, образуя разнообразные органические кислоты, которые и создают тот самый знакомый многим неприятный запах. Когда пищевая сода контактирует с ними, происходит химическая реакция, уничтожающая вонь.

Кроме того, кристаллическая структура соды позволяет улавливать и удерживать молекулы запаха. Этот процесс также известен как адсорбция. В конце концов, она поддерживает стабильный pH среды, что помогает остановить рост бактерий, вызывающих запах.

Чтобы использовать все эти свойства соды, нужно только посыпать свою обувь и выставить ее на несколько часов на свежий воздух.

После этого вы снова сможете наслаждаться любимыми босоножками и кроссовками без неприятного запаха.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какая лучшая температура для стирки постельного белья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.